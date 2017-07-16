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У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії

У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Депутати Підгайцівської ОТГ написали заяви про вихід з партії "УКРОП" та перейшли у БПП "Солідарність".

Відповідні заяви депутати написали ще у середу, 16 січня.

Загалом про вступ до президентської партії заявило 10 депутатів новоствореної ОТГ, двоє з них - колишні партійці "УКРОПу". Зокрема, обраниці громади Катерина Голубович та Світлана Федорчук.

"Напевно, це свідчить про те, що депутати змінили свої погляди. Тепер вони підтримують курс партії Президента та запропоновані реформи", - відзначив голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк.

Голова Луцької РДА Тарас Яковлев повідомив, що документи віддали для реєстрації голові луцької районної організації партії БПП "Солідарність" Інні Бас. Тобто, колишніх "укропівців" відтепер можна вважати представниками партії Президента.

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Теги: УКРОП, Солідарність, Підгайцівська ОТГ, вибір редактора
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Коментарі 3
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Побачили люди нарешті хто є хто! Молодці!
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Такий перехід буде масовим.
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Отака от політична проституція на сільському рівні.
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