У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії

Депутати Підгайцівської ОТГ написали заяви про вихід з партії "УКРОП" та перейшли у БПП "Солідарність".Відповідні заяви депутати написали ще у середу, 16 січня.Загалом про вступ до президентської партії заявило 10 депутатів новоствореної ОТГ, двоє з них - колишні партійці "УКРОПу". Зокрема, обраниці громадита"Напевно, це свідчить про те, що депутати змінили свої погляди. Тепер вони підтримують курс партії Президента та запропоновані реформи", - відзначив голова Підгайцівської громадиГолова Луцької РДАповідомив, що документи віддали для реєстрації голові луцької районної організації партії БПП "Солідарність". Тобто, колишніх "укропівців" відтепер можна вважати представниками партії Президента.