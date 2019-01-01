В аварії на Волині водію причавило поламану ногу

На Волині перед селом Переспа на слизькій дорозі Ford mondeo врізався в дерево.Про цестало відомо з власних джерел.Так, автопригода сталася 16 січня після 17:00.Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі волинських патрульних, на трасі М-19 перед селом Переспа водій 25-річний водій, керуючи Ford mondeo, не впорався з керуванням.Через слизьку проїзну частину він злетів у кювет та врізався в дерево.Водій зламав ногу, яку затиснуло педалею. Також у нього є підозра на перелом руки. На місце викликали слідчо-оперативну групу, медиків та рятувальників. Водія витягнули з авто та госпіталізували в лікарню Рожища.