В аварії на Волині водію причавило поламану ногу
Сьогодні, 19:38
На Волині перед селом Переспа на слизькій дорозі Ford mondeo врізався в дерево.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Так, автопригода сталася 16 січня після 17:00.
Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі волинських патрульних, на трасі М-19 перед селом Переспа водій 25-річний водій, керуючи Ford mondeo, не впорався з керуванням.
Через слизьку проїзну частину він злетів у кювет та врізався в дерево.
Водій зламав ногу, яку затиснуло педалею. Також у нього є підозра на перелом руки. На місце викликали слідчо-оперативну групу, медиків та рятувальників. Водія витягнули з авто та госпіталізували в лікарню Рожища.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Так, автопригода сталася 16 січня після 17:00.
Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі волинських патрульних, на трасі М-19 перед селом Переспа водій 25-річний водій, керуючи Ford mondeo, не впорався з керуванням.
Через слизьку проїзну частину він злетів у кювет та врізався в дерево.
Водій зламав ногу, яку затиснуло педалею. Також у нього є підозра на перелом руки. На місце викликали слідчо-оперативну групу, медиків та рятувальників. Водія витягнули з авто та госпіталізували в лікарню Рожища.
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