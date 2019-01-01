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В аварії на Волині водію причавило поламану ногу

В аварії на Волині водію причавило поламану ногу
На Волині перед селом Переспа на слизькій дорозі Ford mondeo врізався в дерево.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Так, автопригода сталася 16 січня після 17:00.

Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі волинських патрульних, на трасі М-19 перед селом Переспа водій 25-річний водій, керуючи Ford mondeo, не впорався з керуванням.

Через слизьку проїзну частину він злетів у кювет та врізався в дерево.

Водій зламав ногу, яку затиснуло педалею. Також у нього є підозра на перелом руки. На місце викликали слідчо-оперативну групу, медиків та рятувальників. Водія витягнули з авто та госпіталізували в лікарню Рожища.

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Теги: ДТП, аварія
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