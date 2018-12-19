На волинській трасі бус злетів з дороги та перекинувся. ФОТО
Сьогодні, 10:37
Між селищем Голоби та селом Свидники Ковельського району сталася ДТП.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За словами речника патрульної поліції Волинської області Ольги Бузулук, через ожеледицю водій білого мінівену не впорався з керуванням та злетів у кювет.
«Також складено схему-акт обстеження вулично-шляхової мережі», – повідомила речник.
На місці працює патрульна поліція.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За словами речника патрульної поліції Волинської області Ольги Бузулук, через ожеледицю водій білого мінівену не впорався з керуванням та злетів у кювет.
«Також складено схему-акт обстеження вулично-шляхової мережі», – повідомила речник.
На місці працює патрульна поліція.
Деталі – згодом.
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