На волинській трасі бус злетів з дороги та перекинувся. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



За словами речника патрульної поліції Волинської області Ольги Бузулук, через ожеледицю водій білого мінівену не впорався з керуванням та злетів у кювет.



«Також складено схему-акт обстеження вулично-шляхової мережі», – повідомила речник.



На місці працює патрульна поліція.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Між селищем Голоби та селом Свидники Ковельського району сталася ДТП.Про цеповідомили очевидці події.За словами речника патрульної поліції Волинської області, через ожеледицю водій білого мінівену не впорався з керуванням та злетів у кювет.«Також складено схему-акт обстеження вулично-шляхової мережі», – повідомила речник.На місці працює патрульна поліція.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію