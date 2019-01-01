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Біля луцького ЦУМу джип збив матір з дитиною. ФОТО. ОНОВЛЕНО

Біля луцького ЦУМу джип збив матір з дитиною. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку, навпроти готелю «Україна», на пішохідному переході автомобіль збив жінку з дитиною. Аварія сталася увечері 17 січня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

За словами очевидців, жінка переходила дорогу з дитиною на «зебрі» у момент, коли сталася аварія.

Станом на 18:35 на місці події працюють поліцейські та медики.

Як виявилося згодом, матір з дитиною, яких збили біля луцького ЦУМУ, вирішили "зрізати", коли переходили дорогу.

Як йдеться у сюжеті Суспільного Волині, водій позашляховика їхав вулицею Винниченка, пропустив пішоходів на переході біля ЦУМа, повернув праворуч і здійснив наїзд на маму з дитиною на переході від Театрального майдану до зупинки біля готелю. Він каже, що пішоходи поспішали, від удару жінку відкинуло, вона кульгає, дитину протягнуло авто кілька метрів. На місці працює поліція, медики.



Біля луцького ЦУМу джип збив матір з дитиною. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Біля луцького ЦУМу джип збив матір з дитиною. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Біля луцького ЦУМу джип збив матір з дитиною. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Біля луцького ЦУМу джип збив матір з дитиною. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Біля луцького ЦУМу джип збив матір з дитиною. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Біля луцького ЦУМу джип збив матір з дитиною. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Біля луцького ЦУМу джип збив матір з дитиною. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Біля луцького ЦУМу джип збив матір з дитиною. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Біля луцького ЦУМу джип збив матір з дитиною. ФОТО. ОНОВЛЕНО



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Теги: ДТП, аварія
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Коментарі 1
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переходила дорогу з дитиною на «зебрі» у момент, коли сталася аварія. Що за дурне речення. Де причина, де наслідок? Що за чим. Перехід спричинив аварію, чи навпаки. Як можна переходити в «момент»?
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