Біля луцького ЦУМу джип збив матір з дитиною. ФОТО. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



За словами очевидців, жінка переходила дорогу з дитиною на «зебрі» у момент, коли сталася аварія.



Станом на 18:35 на місці події працюють поліцейські та медики.



Як виявилося згодом, матір з дитиною, яких збили біля луцького ЦУМУ,



Як йдеться у сюжеті С













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, навпроти готелю «Україна», на пішохідному переході автомобіль збив жінку з дитиною. Аварія сталася увечері 17 січня.Про цеповідомили очевидці події.За словами очевидців, жінка переходила дорогу з дитиною на «зебрі» у момент, коли сталася аварія.Станом на 18:35 на місці події працюють поліцейські та медики.Як виявилося згодом, матір з дитиною, яких збили біля луцького ЦУМУ, вирішили "зрізати", коли переходили дорогу Як йдеться у сюжеті С успільного Волині , водій позашляховика їхав вулицею Винниченка, пропустив пішоходів на переході біля ЦУМа, повернув праворуч і здійснив наїзд на маму з дитиною на переході від Театрального майдану до зупинки біля готелю. Він каже, що пішоходи поспішали, від удару жінку відкинуло, вона кульгає, дитину протягнуло авто кілька метрів. На місці працює поліція, медики.

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