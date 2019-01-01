Дитину забрала «швидка»: деталі вечірньої аварії біля луцького ЦУМу. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці автопригоди.



За їхніми словами, матір з дівчинкою зрізали дорогу, переходячи пішохідний перехід.



Водій не помітив, не встиг зреагувати та збив їх.



У дівчинки - розбитий ніс, серйозних травм ніхто не тримав. Жінку з дитиною госпіталізували.



Нагадаємо, у Луцьку, навпроти готелю «Україна», на пішохідному переході



Як йдеться у сюжеті С









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Матір з дитиною, яких збили біля луцького ЦУМУ, вирішили "зрізати", коли переходили дорогу.Про церозповіли очевидці автопригоди.За їхніми словами, матір з дівчинкою зрізали дорогу, переходячи пішохідний перехід.Водій не помітив, не встиг зреагувати та збив їх.У дівчинки - розбитий ніс, серйозних травм ніхто не тримав. Жінку з дитиною госпіталізували.Нагадаємо, у Луцьку, навпроти готелю «Україна», на пішохідному переході автомобіль збив жінку з дитиною . Аварія сталася увечері 17 січня.Як йдеться у сюжеті С успільного Волині , водій позашляховика їхав вулицею Винниченка, пропустив пішоходів на переході біля ЦУМа, повернув праворуч і здійснив наїзд на маму з дитиною на переході від Театрального майдану до зупинки біля готелю. Він каже, що пішоходи поспішали, від удару жінку відкинуло, вона кульгає, дитину протягнуло авто кілька метрів. На місці працює поліція, медики.

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