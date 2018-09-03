Голубі начерки зими: луцький фотограф поділився світлинами парку
Сьогодні, 08:38
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
Фото він розмістив на особистій сторінці у Facebook.
«Доброго ранку Луцьк. Голубі начерки зими...» – лаконічно підписав фото автор.
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Фото він розмістив на особистій сторінці у Facebook.
«Доброго ранку Луцьк. Голубі начерки зими...» – лаконічно підписав фото автор.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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