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Голубі начерки зими: луцький фотограф поділився світлинами парку

Голубі начерки зими: луцький фотограф поділився світлинами парку
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

Фото він розмістив на особистій сторінці у Facebook.

«Доброго ранку Луцьк. Голубі начерки зими...» – лаконічно підписав фото автор.

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Голубі начерки зими: луцький фотограф поділився світлинами парку
Голубі начерки зими: луцький фотограф поділився світлинами парку
Голубі начерки зими: луцький фотограф поділився світлинами парку
Голубі начерки зими: луцький фотограф поділився світлинами парку
Голубі начерки зими: луцький фотограф поділився світлинами парку
Голубі начерки зими: луцький фотограф поділився світлинами парку

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Теги: Чухрай, Луцьк, фото
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