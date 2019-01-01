Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар

У Луцьку 95 % дітей дошкільного віку та 85,5 % дітей шкільного віку мають щеплення від кору.Про це у коментарірозповіла головний лікар КЗ «Луцька міська дитяча поліклініка»За словами Оксани Лєщинської, рік батьки зволікали з проведенням вакцинації дітей, тому сьогодні фіксують десятки випадків захворюваності на кір.«Зараз же ми працюємо з надзвичайним перенавантаженням. У нас лише в одному кабінеті профщеплень два дні тому пройшло понад 130 щеплень. Це дуже багато. А таких кабінетів є три. Якщо буде потреба, ми готові відкрити додаткові кабінети і навіть працювати у вихідні, аби зупинити кір. Нарешті батьки зрозуміли, що потрібно робити щеплення, що єдиний цивілізований метод, який може захистити дитину – двократне вакцинування», - зауважила лікар.Навіть якщо дитині віком до 6 років ще не робили щеплення від кору, вона отримає два щеплення з перервою у місяць без шкоди для здоров'я.Оксана Лєщинська каже, якщо раніше більшість батьків відмовлялися від проведення щеплень, то нині вони просто ігнорують повідомлення щодо необхідності вакцинації.«Вони прийняли позицію байдужості. Це найгірше. Тут немає твоєї чи моєї дитини. Тут всі діти - наші, і всі мають бути щеплені, адже так формується колективний імунітет. Саме колективний імунітет дасть захист для всіх дітей, коли ми матимемо загальний відсоток вакцинованих хоча б на рівні 95 %», - поділилася головний лікар дитячої поліклініки.Вакцини від кору у Луцьку є в достатній кількості і ще у жодної дитини не зафіксували побічних реакцій, відзначила Лєщинська.Медик також повідомила, що у місті є ще одна проблема – катастрофічна ситуація з вакцинацією від дифтерії та правця дітей шкільного віку.«Якщо спалахне епідемія, то буде помирати 50 % нещеплених», - наголосила Оксана Лєщинська. Відтак, вона закликала батьків не зволікати з проведенням вакцинації від хвороб.