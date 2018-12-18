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У Володимирі бездомний пес напав на дитину, – соцмережі

У Володимирі бездомний пес напав на дитину, – соцмережі
У Володимирі-Волинському в дворі однієї з багатоповерхівок вуличний собака напав на хлопчика.

Про це у спільноті "Ганьба княжого міста" розповіла мама хлопчика Катерина Жук-Стамбург.

"Увага батьки! Бездомні собаки знову нападають на дітей. Сьогодні, у дворі п'ятиповерхового будинку на вулиці Сагайдачного, на мого сина напала чорна собака, з клеймом на вусі. В результаті маємо злякану дитину та порвану куртку. Попередьте своїх дітей про небезпеку!" - пише жінка.

Користувачі мережі додають, що це уже не перший такий прикрий випадок в місті.

У Володимирі бездомний пес напав на дитину, – соцмережі

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Теги: собаки, тварини
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