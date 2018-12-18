У Володимирі бездомний пес напав на дитину, – соцмережі
Сьогодні, 17:23
У Володимирі-Волинському в дворі однієї з багатоповерхівок вуличний собака напав на хлопчика.
Про це у спільноті "Ганьба княжого міста" розповіла мама хлопчика Катерина Жук-Стамбург.
"Увага батьки! Бездомні собаки знову нападають на дітей. Сьогодні, у дворі п'ятиповерхового будинку на вулиці Сагайдачного, на мого сина напала чорна собака, з клеймом на вусі. В результаті маємо злякану дитину та порвану куртку. Попередьте своїх дітей про небезпеку!" - пише жінка.
Користувачі мережі додають, що це уже не перший такий прикрий випадок в місті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у спільноті "Ганьба княжого міста" розповіла мама хлопчика Катерина Жук-Стамбург.
"Увага батьки! Бездомні собаки знову нападають на дітей. Сьогодні, у дворі п'ятиповерхового будинку на вулиці Сагайдачного, на мого сина напала чорна собака, з клеймом на вусі. В результаті маємо злякану дитину та порвану куртку. Попередьте своїх дітей про небезпеку!" - пише жінка.
Користувачі мережі додають, що це уже не перший такий прикрий випадок в місті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі бездомний пес напав на дитину, – соцмережі
Сьогодні, 17:23
Після свят луцькими ялинками гратимуться звірі. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
У ТРЦ «ПортCity» – величезні знижки*
Сьогодні, 17:00
У Луцьку 22 січня перекриють центральні вулиці міста
Сьогодні, 16:54
У волинській лікарні відкрили оновлене терапевтичне відділення
Сьогодні, 16:30