У Володимирі бездомний пес напав на дитину, – соцмережі

У Володимирі-Волинському в дворі однієї з багатоповерхівок вуличний собака напав на хлопчика.Про це у спільноті "Ганьба княжого міста" розповіла мама хлопчика"Увага батьки! Бездомні собаки знову нападають на дітей. Сьогодні, у дворі п'ятиповерхового будинку на вулиці Сагайдачного, на мого сина напала чорна собака, з клеймом на вусі. В результаті маємо злякану дитину та порвану куртку. Попередьте своїх дітей про небезпеку!" - пише жінка.Користувачі мережі додають, що це уже не перший такий прикрий випадок в місті.