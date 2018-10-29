Зимові панорами Волині на столітніх фото





Вражає панорама міста Володимира, зроблена з висоти пташиного польоту. Також досить цікавими є зображення засніжених будиночків, вулиць тогочасного волинського міста.



Джерело: Österreichisches Staatsarchiv



Тетяна Яцечко-Блаженко





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