Зимові панорами Волині на столітніх фото
Сьогодні, 12:51
Сьогодні хочемо познайомити читачів із світлинами Володимира, які були зроблені взимку 100 років тому. Фото датуються періодом Першої світової війни.
Вражає панорама міста Володимира, зроблена з висоти пташиного польоту. Також досить цікавими є зображення засніжених будиночків, вулиць тогочасного волинського міста.
Джерело: Österreichisches Staatsarchiv
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Вражає панорама міста Володимира, зроблена з висоти пташиного польоту. Також досить цікавими є зображення засніжених будиночків, вулиць тогочасного волинського міста.
Джерело: Österreichisches Staatsarchiv
Тетяна Яцечко-Блаженко
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