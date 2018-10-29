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Зимові панорами Волині на столітніх фото

Зимові панорами Волині на столітніх фото
Сьогодні хочемо познайомити читачів із світлинами Володимира, які були зроблені взимку 100 років тому. Фото датуються періодом Першої світової війни.

Вражає панорама міста Володимира, зроблена з висоти пташиного польоту. Також досить цікавими є зображення засніжених будиночків, вулиць тогочасного волинського міста.

Джерело: Österreichisches Staatsarchiv

Тетяна Яцечко-Блаженко

Зимові панорами Волині на столітніх фото
Зимові панорами Волині на столітніх фото
Зимові панорами Волині на столітніх фото
Зимові панорами Волині на столітніх фото
Зимові панорами Волині на столітніх фото
Зимові панорами Волині на столітніх фото
Зимові панорами Волині на столітніх фото
Зимові панорами Волині на столітніх фото
Зимові панорами Волині на столітніх фото
Зимові панорами Волині на столітніх фото

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Теги: Володимир-Волинський, Волинь, історія
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