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У Нововолинську зібрали підписи для переходу громади храму до ПЦУ

У Нововолинську зібрали підписи для переходу громади храму до ПЦУ
Прихожани храму Симеона Стовпника, що у Нововолинську, майже одноголосно вирішили приєднатися до Православної церкви України.

Голосування відбулось 19 січня, пише БУГ.

Храм знаходиться на території колишнього села Панасівка, яке приєднали до Нововолинська. Попередньо жителі вулиці Панасівської підписалися під ініціативним листом щодо переходу до Православної церкви України та повідомили про своє бажання настоятелю храму. Додамо також, що церкву відвідують й мешканці прилеглих районів міста.

На початку зборів настоятель церкви отець Роман розповів про свою позицію. У своїх висловлюваннях був стриманий. Зазначив, що краще поки не спішити, бо новостворена ПЦУ ще не визнана жодною з православних церков світу.

"Незалежно від приналежності, ми всі є православні і Бог є однаково в кожній божій церкві. Я хочу, щоб була одна православна церква в Україні. Та якщо хоча б половина з 15 світових помісних православних церков підтримає ПЦУ, привітає Епіфанія – одразу переходимо. Хочете сьогодні – голосуємо, але тоді, на жаль, я вас всіх буду любити... На мене ніхто не давить, хочу щоб було все справедливо, просто давайте почекаємо", – зазначив священик, який 14 років очолює храм.

Присутні наголосили, що громада вже вирішила і потрібно не боятися, бо в подальшому візьмуть приклад й інші приходи і помісну українську церкву визнають всі.

Збори тривали близько 30 хвилин, пройшли без особливих перепалок і конфліктів. Віруючі розповіли про свою позицію в потребі вийти з підпорядкування Московському патріархату та просили отця Романа проводити надалі богослужіння.

«За» перехід до ПЦУ проголосувало 42 прихожанина, «проти» – двоє, «утримався» також двоє, серед яких і настоятель храму. По завершенню склали протокол зборів та зібрали підписи.

Ініціативна група готуватиме відповідне звернення про перехід церковної громади до ПЦУ.
У Нововолинську зібрали підписи для переходу громади храму до ПЦУ
У Нововолинську зібрали підписи для переходу громади храму до ПЦУ
У Нововолинську зібрали підписи для переходу громади храму до ПЦУ
У Нововолинську зібрали підписи для переходу громади храму до ПЦУ
У Нововолинську зібрали підписи для переходу громади храму до ПЦУ
У Нововолинську зібрали підписи для переходу громади храму до ПЦУ
У Нововолинську зібрали підписи для переходу громади храму до ПЦУ

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Теги: церква, громада, Волинь, Нововолинськ
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