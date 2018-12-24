У Луцьку стукнулись два Renault. ФОТО
Сьогодні, 15:52
У Луцьку на проспекті Соборності зіткнулись два автомобілі.
Про це пишуть Волинські Новини з посиланням на очевидців події.
Як зазначають очевидці, у ДТП постраждали автомобілі Renault Master та Renault Scenic.
Аварія сталась у суботу, 19 січня, близько 14:30 на пішохідному переході неподалік від ТЦ «Гостинець».
Зі слів очевидців, водій Renault Master пригальмував, аби пропустити пішоходів на «зебрі». У той час власник Renault Scenic не дотримався безпечної дистанції, тому в’їхав у бус.
На місці аварії працювала патрульна поліція.
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Про це пишуть Волинські Новини з посиланням на очевидців події.
Як зазначають очевидці, у ДТП постраждали автомобілі Renault Master та Renault Scenic.
Аварія сталась у суботу, 19 січня, близько 14:30 на пішохідному переході неподалік від ТЦ «Гостинець».
Зі слів очевидців, водій Renault Master пригальмував, аби пропустити пішоходів на «зебрі». У той час власник Renault Scenic не дотримався безпечної дистанції, тому в’їхав у бус.
На місці аварії працювала патрульна поліція.
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