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Коні, люди та віз: опублікували унікальне ретрофото волинського човна

Коні, люди та віз: опублікували унікальне ретрофото волинського човна
У мережі з'явилась фотографія волинського човна 90-річної давності.

Фотографією поділилася історик Тетяна Яцечко-Блаженко на особистій сторінці у Facebook.

«Гляньте, скільки всього могли вмістити волинські "каноє". Люди, коні...» – йдеться у дописі.

Тетяна також зазначає, що фотографію зробили у Любомльському районі, ймовірно, у селі Бережці, в 1930-тих роках.
Коні, люди та віз: опублікували унікальне ретрофото волинського човна

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Теги: ретрофото, Волинь, історія
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