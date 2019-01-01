Коні, люди та віз: опублікували унікальне ретрофото волинського човна
Сьогодні, 18:23
У мережі з'явилась фотографія волинського човна 90-річної давності.
Фотографією поділилася історик Тетяна Яцечко-Блаженко на особистій сторінці у Facebook.
«Гляньте, скільки всього могли вмістити волинські "каноє". Люди, коні...» – йдеться у дописі.
Тетяна також зазначає, що фотографію зробили у Любомльському районі, ймовірно, у селі Бережці, в 1930-тих роках.
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Фотографією поділилася історик Тетяна Яцечко-Блаженко на особистій сторінці у Facebook.
«Гляньте, скільки всього могли вмістити волинські "каноє". Люди, коні...» – йдеться у дописі.
Тетяна також зазначає, що фотографію зробили у Любомльському районі, ймовірно, у селі Бережці, в 1930-тих роках.
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