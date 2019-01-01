вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Одноголосно: прихожани ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ

Одноголосно: прихожани ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ
Прихожани одного з храмів Іваничівського району вирішили піти від УПЦ (МП) і перейти у підпорядкування Православної церкви України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила кандидатка філософських наук, доцентка, гештальт-консультантка, поетеса, громадська діячка Антоніна Євтодюк.

Рішення перейти до ПЦУ 19 січня одноголосно прийняли прихожани храму Казанської ікони Божої Матері жителі сіл Гряди та Хренів Іваничівського району разом із священиком о.Георгієм.

"Дякую ВАМ, мої дорогі земляки! Чекаю позитивних новин із Свято-Миколаївського храму с.Жашковичі", - додала авторка допису.

За словами Антоніни Євтодюк, цю інформацію їй повідомив волинський науковець Володимир Собчук, який до слова, є уродженцем села Хринів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПЦУ, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Одноголосно: прихожани ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ
Сьогодні, 06:10
Співав весь зал: волинський хор з аншлагом виступив у Рівному
Сьогодні, 03:03
Вантажний потяг на смерть переїхав чоловіка
Сьогодні, 01:02
У пам'ять про сина: уродженка Волині тріумфувала на «Голосі країни». ВІДЕО
Сьогодні, 00:21
21 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Майже одноголосно: на Волині ще одна громада відреклася від УПЦ (МП). ВІДЕО Майже одноголосно: на Волині ще одна громада відреклася від УПЦ (МП). ВІДЕО
20 січень, 21:12
Парафія волинського храму проголосувала за перехід до ПЦУ Парафія волинського храму проголосувала за перехід до ПЦУ
19 січень, 19:17
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО
19 січень, 17:50
Парафіяни ще одного волинського храму вирішили перейти до ПЦУ Парафіяни ще одного волинського храму вирішили перейти до ПЦУ
19 січень, 11:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Одноголосно: прихожани ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ
Сьогодні, 06:10
 0
Співав весь зал: волинський хор з аншлагом виступив у Рівному
Сьогодні, 03:03
 0
Вантажний потяг на смерть переїхав чоловіка
Сьогодні, 01:02
 0
У пам'ять про сина: уродженка Волині тріумфувала на «Голосі країни». ВІДЕО
Сьогодні, 00:21
 0
21 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8