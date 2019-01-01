Одноголосно: прихожани ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила кандидатка філософських наук, доцентка, гештальт-консультантка, поетеса, громадська діячка Антоніна Євтодюк.



Рішення перейти до ПЦУ 19 січня одноголосно прийняли прихожани храму Казанської ікони Божої Матері жителі сіл Гряди та Хренів Іваничівського району разом із священиком о.Георгієм.



"Дякую ВАМ, мої дорогі земляки! Чекаю позитивних новин із Свято-Миколаївського храму с.Жашковичі", - додала авторка допису.



За словами Антоніни Євтодюк, цю інформацію їй повідомив волинський науковець Володимир Собчук, який до слова, є уродженцем села Хринів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прихожани одного з храмів Іваничівського району вирішили піти від УПЦ (МП) і перейти у підпорядкування Православної церкви України.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила кандидатка філософських наук, доцентка, гештальт-консультантка, поетеса, громадська діячкаРішення перейти до ПЦУ 19 січня одноголосно прийняли прихожани храму Казанської ікони Божої Матері жителі сіл Гряди та Хренів Іваничівського району разом із священиком о.Георгієм."Дякую ВАМ, мої дорогі земляки! Чекаю позитивних новин із Свято-Миколаївського храму с.Жашковичі", - додала авторка допису.За словами Антоніни Євтодюк, цю інформацію їй повідомив волинський науковець, який до слова, є уродженцем села Хринів.

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