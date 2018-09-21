Луцьким дітям-сиротам вручили ключі від квартир
Сьогодні, 13:56
Четверо дітей-сиріт з Луцька отримали квартири, придбанні за державний кошт.
Вручення ключів відбулося у понеділок, 21 січня, у Волинській обласній державній адміністрації.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко зауважив, що в області вже тривалий час проводиться робота щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Він зазначив, що минулого року завдяки фінансуванню з державного, обласного та місцевих бюджетів 37 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа отримали власні помешкання.
«Так традиційно складається у нас, що обласна адміністрація хоче допомогти усім, хто потребує допомоги. Кошти на ці квартири надійшли ще у 2018 році. І нам з Григорієм Пустовітом вдалося правильно їх освоїти і зробити для вас подарунок. Сподіваюся, що ці квартири затишні. Маємо надію, що цього року придбаємо не менше квартир і будемо робити це постійно», – зазначив Олександр Савченко.
Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт також привітав дівчат з отриманням нових квартир та висловив сподівання, що відтепер там пануватиме тільки щастя.
«Це велика подія, коли ти отримуєш житло. Життя дає випробування кожному з нас. І велика справа, коли людина не здається перед труднощами. Ця квартира – всього лише доповнення, аби ви могли реалізувати свої мрії, які перед собою поставили. Але пам’ятайте, що квартири – це не лише велике щастя, а й великі ремонти, велике прибирання. Думаю, ви з цим справитеся», – зауважив Григорій Пустовіт.
Так ключі від квартир отримали:
Кулик Оксана, 1997 року народження, на вулиці Стрілецькій;
Мул Вікторія, 1999 року народження, на вулиці Шевченка;
Безименко Оксана, 1997 року народження, на вулиці Шевченка;
Пініна Олена, 2000 року народження, на вулиці Гулака-Артемовського.
Окрім того, Олександр Савченко разом з представниками соціально-відповідального бізнесу, вручили дівчатам подарункові сертифікати на професійну фотозйомку з фотографом Анастасією Альошиною.
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Вручення ключів відбулося у понеділок, 21 січня, у Волинській обласній державній адміністрації.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко зауважив, що в області вже тривалий час проводиться робота щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Він зазначив, що минулого року завдяки фінансуванню з державного, обласного та місцевих бюджетів 37 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа отримали власні помешкання.
«Так традиційно складається у нас, що обласна адміністрація хоче допомогти усім, хто потребує допомоги. Кошти на ці квартири надійшли ще у 2018 році. І нам з Григорієм Пустовітом вдалося правильно їх освоїти і зробити для вас подарунок. Сподіваюся, що ці квартири затишні. Маємо надію, що цього року придбаємо не менше квартир і будемо робити це постійно», – зазначив Олександр Савченко.
Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт також привітав дівчат з отриманням нових квартир та висловив сподівання, що відтепер там пануватиме тільки щастя.
«Це велика подія, коли ти отримуєш житло. Життя дає випробування кожному з нас. І велика справа, коли людина не здається перед труднощами. Ця квартира – всього лише доповнення, аби ви могли реалізувати свої мрії, які перед собою поставили. Але пам’ятайте, що квартири – це не лише велике щастя, а й великі ремонти, велике прибирання. Думаю, ви з цим справитеся», – зауважив Григорій Пустовіт.
Так ключі від квартир отримали:
Кулик Оксана, 1997 року народження, на вулиці Стрілецькій;
Мул Вікторія, 1999 року народження, на вулиці Шевченка;
Безименко Оксана, 1997 року народження, на вулиці Шевченка;
Пініна Олена, 2000 року народження, на вулиці Гулака-Артемовського.
Окрім того, Олександр Савченко разом з представниками соціально-відповідального бізнесу, вручили дівчатам подарункові сертифікати на професійну фотозйомку з фотографом Анастасією Альошиною.
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Коментарі 1
А тепер запитання. Чим вони їх будуть оплачувати?
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