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Луцьким дітям-сиротам вручили ключі від квартир

Луцьким дітям-сиротам вручили ключі від квартир
Четверо дітей-сиріт з Луцька отримали квартири, придбанні за державний кошт.

Вручення ключів відбулося у понеділок, 21 січня, у Волинській обласній державній адміністрації.

Голова Волинської ОДА Олександр Савченко зауважив, що в області вже тривалий час проводиться робота щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Він зазначив, що минулого року завдяки фінансуванню з державного, обласного та місцевих бюджетів 37 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа отримали власні помешкання.

«Так традиційно складається у нас, що обласна адміністрація хоче допомогти усім, хто потребує допомоги. Кошти на ці квартири надійшли ще у 2018 році. І нам з Григорієм Пустовітом вдалося правильно їх освоїти і зробити для вас подарунок. Сподіваюся, що ці квартири затишні. Маємо надію, що цього року придбаємо не менше квартир і будемо робити це постійно», – зазначив Олександр Савченко.

Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт також привітав дівчат з отриманням нових квартир та висловив сподівання, що відтепер там пануватиме тільки щастя.

«Це велика подія, коли ти отримуєш житло. Життя дає випробування кожному з нас. І велика справа, коли людина не здається перед труднощами. Ця квартира – всього лише доповнення, аби ви могли реалізувати свої мрії, які перед собою поставили. Але пам’ятайте, що квартири – це не лише велике щастя, а й великі ремонти, велике прибирання. Думаю, ви з цим справитеся», – зауважив Григорій Пустовіт.

Так ключі від квартир отримали:

Кулик Оксана, 1997 року народження, на вулиці Стрілецькій;
Мул Вікторія, 1999 року народження, на вулиці Шевченка;
Безименко Оксана, 1997 року народження, на вулиці Шевченка;
Пініна Олена, 2000 року народження, на вулиці Гулака-Артемовського.

Окрім того, Олександр Савченко разом з представниками соціально-відповідального бізнесу, вручили дівчатам подарункові сертифікати на професійну фотозйомку з фотографом Анастасією Альошиною.



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Теги: квартири, житло, сироти
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