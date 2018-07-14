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Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та легковик. ФОТО

Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та легковик. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода, під час якої автомобіль AudiA6 зачепив тролейбус трапилась сьогодні, 21 січня, на Київському майдані у Луцьку.

Повідомляють Волинські новини.

Так, зі слів очевидців, тролейбус №5 рухався у напрямку Київського майдану у той час, коли водій AudiA6 зробив спробу його випередити. Однак, ймовірно, аби уникнути зіткнення із зустрічним транспортним засобом, в’їхав у тролейбус.

«Їду додому, дружина на восьмому місяці вагітності. Настрій гарний, бо сьогодні зробили УЗД. Завтра планували поїхати до Рівного, аби продати автомобіль – чистенький, після мийки. В крайній правій смузі їде тролейбус, я їду в крайній лівій. Попереду – червоний сигнал світлофору. Без попереджувального сигналу та без повороту тролейбус починає робити маневр вліво. Я починаю сигналити, тролейбус – «нуль емоцій». Намагаюсь втекти на зустрічну смугу. Але цього мені зробити не вдалося, оскільки на зустріч їхали автомобілі. Ось так ми й зупинилися. Не сварилися, тихо та мирно усе вирішили. Але приїхали із Луцького підприємства електротранспорту і хочуть з мене витрясти душу», - не без почуття гумору розповідає водій AudiA6.

На щастя, постраждалих під час ДТП немає. Обидва транспортні засоби відбулися мінімальними механічними ушкодженнями. На місці аварії працює поліція.
Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та легковик. ФОТО

Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та легковик. ФОТО

Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та легковик. ФОТО

Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та легковик. ФОТО

Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та легковик. ФОТО

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Теги: аварія, легковик, тролейбус
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Коментарі 2
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Водіям тролейбусів вже треба морди чистити,як і водіям маршруток.Так себе поводять,ніби вони самі на дорогах
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Згідний, в тролейбуса дистанція до тротуару більше метра, а машина на зустрічну смугу виїхала сантиметрів на 50. Водії що маршруток що тролейбусів постійно лізуть на середину.
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