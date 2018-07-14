Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та легковик. ФОТО





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Так, зі слів очевидців, тролейбус №5 рухався у напрямку Київського майдану у той час, коли водій AudiA6 зробив спробу його випередити. Однак, ймовірно, аби уникнути зіткнення із зустрічним транспортним засобом, в’їхав у тролейбус.



«Їду додому, дружина на восьмому місяці вагітності. Настрій гарний, бо сьогодні зробили УЗД. Завтра планували поїхати до Рівного, аби продати автомобіль – чистенький, після мийки. В крайній правій смузі їде тролейбус, я їду в крайній лівій. Попереду – червоний сигнал світлофору. Без попереджувального сигналу та без повороту тролейбус починає робити маневр вліво. Я починаю сигналити, тролейбус – «нуль емоцій». Намагаюсь втекти на зустрічну смугу. Але цього мені зробити не вдалося, оскільки на зустріч їхали автомобілі. Ось так ми й зупинилися. Не сварилися, тихо та мирно усе вирішили. Але приїхали із Луцького підприємства електротранспорту і хочуть з мене витрясти душу», - не без почуття гумору розповідає водій AudiA6.



На щастя, постраждалих під час ДТП немає. Обидва транспортні засоби відбулися мінімальними механічними ушкодженнями. На місці аварії працює поліція.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода, під час якої автомобіль AudiA6 зачепив тролейбус трапилась сьогодні, 21 січня, на Київському майдані у Луцьку.Повідомляють Волинські новини Так, зі слів очевидців, тролейбус №5 рухався у напрямку Київського майдану у той час, коли водій AudiA6 зробив спробу його випередити. Однак, ймовірно, аби уникнути зіткнення із зустрічним транспортним засобом, в’їхав у тролейбус.«Їду додому, дружина на восьмому місяці вагітності. Настрій гарний, бо сьогодні зробили УЗД. Завтра планували поїхати до Рівного, аби продати автомобіль – чистенький, після мийки. В крайній правій смузі їде тролейбус, я їду в крайній лівій. Попереду – червоний сигнал світлофору. Без попереджувального сигналу та без повороту тролейбус починає робити маневр вліво. Я починаю сигналити, тролейбус – «нуль емоцій». Намагаюсь втекти на зустрічну смугу. Але цього мені зробити не вдалося, оскільки на зустріч їхали автомобілі. Ось так ми й зупинилися. Не сварилися, тихо та мирно усе вирішили. Але приїхали із Луцького підприємства електротранспорту і хочуть з мене витрясти душу», - не без почуття гумору розповідає водій AudiA6.На щастя, постраждалих під час ДТП немає. Обидва транспортні засоби відбулися мінімальними механічними ушкодженнями. На місці аварії працює поліція.

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