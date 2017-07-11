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З Луцька до Львова тепер буде їздити новий поїзд

З Луцька до Львова тепер буде їздити новий поїзд
Новий регіональний поїзд №811/812 сполученням Львів – Ківерці – Львів із 21 січня перевели в розряд приміських швидкісних поїздів та змінили розклад руху.

У зв’язку зі зміною рухомого складу, регіональний поїзд №811/812 сполученням Львів – Ківерці – Львів із 21 січня 2019 року перевели в розряд приміських швидкісних поїздів із присвоєнням №7004/7003, - повідомили у прес-центрі Львівської залізниці.

Починаючи з 21 січня цього року поїзд №7004 Львів – Ківерці вирушатиме з головного вокзалу Львова щоденно, крім вівторка та середи, і курсуватиме за наступним розкладом: Львів 17:30, Підзамче 17:40-17:42, Сапіжанка 18:20-18:21, Кам`янка Бузька 18:27-18:28, Радехів 19:05-19:06, Луцьк 21:00-21:07, прибуття у Кiверцi 21:20.

Починаючи з 22 січня цього року, поїзд №7003 Ківерці – Львів вирушатиме з Ківерець щоденно, крім середи та четверга, і курсуватиме за наступним розкладом: Кiверцi 05:16, Луцьк 05:28-05:34, Радехів 07:38-07:39, Кам`янка Бузька 08:16-08:17, Сапіжанка 08:23-08:24, Підзамче 09:11-09:12, прибуття у Львів 09:24.

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Теги: поїзд, Львівська залізниця, Луцьк
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