Луцькі заклади і магазини не платять податків та не оформлюють працівників
Сьогодні, 09:23
У Луцьку низка закладів та магазинів не оформлюють своїх працівників, а відтак і не сплачують податки належним чином.
Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що сьогодні запланували розглянути погодження режиму роботи магазинів та закладів, однак деякі з них працюють недобросовісно. Зокрема, ресторан «Старий Тбілісі» за рік сплатив лише 50 гривень податків.
«То для кого ми встановлюємо режим роботи? Для працівників, які там не працюють? Незрозуміла ситуація», – обурився він.
За словами Григорія Пустовіта, на два магазини «Вопак» та «Пакко» працює одна людина, в «Арома кава», що на Лесі Українки та торговому павільйоні «Араз», що на Конякіна – жодного працівника, у «Грегорі кафе» – 2 людини.
Відтак, питання про погодження режиму роботи цих закладів вирішили зняти з порядку денного. Окрім того, їх власників запросять на наступне засідання виконкому, аби ті пояснили ситуацію з працевлаштуванням та сплатою податків.
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Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що сьогодні запланували розглянути погодження режиму роботи магазинів та закладів, однак деякі з них працюють недобросовісно. Зокрема, ресторан «Старий Тбілісі» за рік сплатив лише 50 гривень податків.
«То для кого ми встановлюємо режим роботи? Для працівників, які там не працюють? Незрозуміла ситуація», – обурився він.
За словами Григорія Пустовіта, на два магазини «Вопак» та «Пакко» працює одна людина, в «Арома кава», що на Лесі Українки та торговому павільйоні «Араз», що на Конякіна – жодного працівника, у «Грегорі кафе» – 2 людини.
Відтак, питання про погодження режиму роботи цих закладів вирішили зняти з порядку денного. Окрім того, їх власників запросять на наступне засідання виконкому, аби ті пояснили ситуацію з працевлаштуванням та сплатою податків.
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