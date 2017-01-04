Луцькі заклади і магазини не платять податків та не оформлюють працівників

У Луцьку низка закладів та магазинів не оформлюють своїх працівників, а відтак і не сплачують податки належним чином.Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.В.о. мера Луцькаповідомив, що сьогодні запланували розглянути погодження режиму роботи магазинів та закладів, однак деякі з них працюють недобросовісно. Зокрема, ресторан «Старий Тбілісі» за рік сплатив лише 50 гривень податків.«То для кого ми встановлюємо режим роботи? Для працівників, які там не працюють? Незрозуміла ситуація», – обурився він.За словами Григорія Пустовіта, на два магазини «Вопак» та «Пакко» працює одна людина, в «Арома кава», що на Лесі Українки та торговому павільйоні «Араз», що на Конякіна – жодного працівника, у «Грегорі кафе» – 2 людини.Відтак, питання про погодження режиму роботи цих закладів вирішили зняти з порядку денного. Окрім того, їх власників запросять на наступне засідання виконкому, аби ті пояснили ситуацію з працевлаштуванням та сплатою податків.