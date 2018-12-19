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У Тараса Яковлева народилася донечка

У Тараса Яковлева народилася донечка
У голови Луцької районної державної адміністрації Тараса Яковлева та його дружини Анастасії народилася донька.

Важлива для родини подія відбулася сьогодні, 23 січня.

«4.530 кг і 56 см. Це щось неймовірне!!!», – прокоментував Тарас Яковлев.

До слова, дівчинка стала другою дитиною у сім'ї Яковлевих, яка вже виховує сина Данила.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає батьків новонародженої та бажає їм і малечі щасливого життя, легкої долі та усіх гараздів!

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Теги: Тарас Яковлев, народження, дитина, Луцьк
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