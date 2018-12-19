У Тараса Яковлева народилася донечка

Тараса Яковлева та його дружини Анастасії народилася донька.



Важлива для родини подія відбулася сьогодні, 23 січня.



«4.530 кг і 56 см. Це щось неймовірне!!!», – прокоментував Тарас Яковлев.



До слова, дівчинка стала другою дитиною у сім'ї Яковлевих, яка вже виховує сина Данила.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає батьків новонародженої та бажає їм і малечі щасливого життя, легкої долі та усіх гараздів!

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