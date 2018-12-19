У Тараса Яковлева народилася донечка
Сьогодні, 12:31
У голови Луцької районної державної адміністрації Тараса Яковлева та його дружини Анастасії народилася донька.
Важлива для родини подія відбулася сьогодні, 23 січня.
«4.530 кг і 56 см. Це щось неймовірне!!!», – прокоментував Тарас Яковлев.
До слова, дівчинка стала другою дитиною у сім'ї Яковлевих, яка вже виховує сина Данила.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає батьків новонародженої та бажає їм і малечі щасливого життя, легкої долі та усіх гараздів!
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Важлива для родини подія відбулася сьогодні, 23 січня.
«4.530 кг і 56 см. Це щось неймовірне!!!», – прокоментував Тарас Яковлев.
До слова, дівчинка стала другою дитиною у сім'ї Яковлевих, яка вже виховує сина Данила.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає батьків новонародженої та бажає їм і малечі щасливого життя, легкої долі та усіх гараздів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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