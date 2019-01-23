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Інформація не відповідає дійсності, – «ПАККО» про гучну заяву Пустовіта

Інформація не відповідає дійсності, – «ПАККО» про гучну заяву Пустовіта
У магазинах «ВОПАК» і «ПАККО» офіційно працевлаштовані 168 працівників. А інформація, яку напередодні оприлюднив секретар Луцькради Григорій Пустовіт, мовляв, неправда.

Ситуація є недостовірною та шкодить діловій репутації торгових мереж Вопак та ПАККО, - повідомила PR-менеджер торгових мереж "Вопак" та "ПАККО" Ольга Андрієвська.

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За її словами, відповідний лист надіслали в.о. Луцького міського голови Пустовіту Г.О. та відбудеться офіційна зустріч для з’ясування цієї ситуації.

"Чиновники мають нести відповідальність за свої публічні висловлювання, а тим більше якщо вони не відповідають дійсності", йеться у повідомленні.

23 січня місцеві ЗМІ опублікували матеріали, в яких йдеться про те, що під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради в.о. Луцького міського голови Пустовіт Г.О. повідомив, що низка закладів та магазинів не оформлюють своїх працівників, а відтак і не сплачують податки належним чином. Серед інших було названо торгові мережі «Вопак» та «ПАККО».

Дослівно: «За словами Григорія Пустовіта, на два магазини «Вопак» та «Пакко» працює одна людина…».

"Зважаючи на вищевикладене, повідомляємо, що озвучена інформація не відповідає дійсності, завдає шкоди діловій репутації підприємства.
У торгівельних закладах «ВОПАК» (2 магазини) та «ПАККО» (2 магазини) в м. Луцьку станом на 23.01.2019р. офіційно, з дотриманням вимог чинного законодавства, працевлаштовано 168 працівників. Податки із заробітної плати цих працівників сплачуються згідно чинного законодавства України.
Враховуючи вищенаведене, просимо спростувати повідомлену Вами інформацію стосовно торгівельних мереж «ВОПАК» і «ПАККО»" - йдеться у повідомленні.

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Теги: скандал, Пакко, Пустовіт
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