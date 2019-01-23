Інформація не відповідає дійсності, – «ПАККО» про гучну заяву Пустовіта

У магазинах «ВОПАК» і «ПАККО» офіційно працевлаштовані 168 працівників. А інформація, яку напередодні оприлюднив секретар Луцькради, мовляв, неправда.Ситуація є недостовірною та шкодить діловій репутації торгових мереж Вопак та ПАККО, - повідомила PR-менеджер торгових мереж "Вопак" та "ПАККО"За її словами, відповідний лист надіслали в.о. Луцького міського голови Пустовіту Г.О. та відбудеться офіційна зустріч для з’ясування цієї ситуації."Чиновники мають нести відповідальність за свої публічні висловлювання, а тим більше якщо вони не відповідають дійсності", йеться у повідомленні.23 січня місцеві ЗМІ опублікували матеріали, в яких йдеться про те, що під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради в.о. Луцького міського голови Пустовіт Г.О. повідомив, що низка закладів та магазинів не оформлюють своїх працівників, а відтак і не сплачують податки належним чином. Серед інших було названо торгові мережі «Вопак» та «ПАККО».Дослівно: «За словами Григорія Пустовіта, на два магазини «Вопак» та «Пакко» працює одна людина…»."Зважаючи на вищевикладене, повідомляємо, що озвучена інформація не відповідає дійсності, завдає шкоди діловій репутації підприємства.У торгівельних закладах «ВОПАК» (2 магазини) та «ПАККО» (2 магазини) в м. Луцьку станом на 23.01.2019р. офіційно, з дотриманням вимог чинного законодавства, працевлаштовано 168 працівників. Податки із заробітної плати цих працівників сплачуються згідно чинного законодавства України.Враховуючи вищенаведене, просимо спростувати повідомлену Вами інформацію стосовно торгівельних мереж «ВОПАК» і «ПАККО»" - йдеться у повідомленні.