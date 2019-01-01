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На кордоні з Польщею затримали українця з викраденою Tesla

На кордоні з Польщею затримали українця з викраденою Tesla
Викраденим у Норвегії авто Tesla вартістю 82 тис. євро їхав через польсько-український кордон громадянин України.

Про це у середу, 23 січня, повідомила Прикордонна служба Польщі, - пише Польське радіо.

"41-річний громадянин України у вівторок хотів виїхати з Польщі прикордонним пунктом пропуску Дорогуськ-Ягодин. Під час контролю прикордонники виявили, що 5-річне авто із електричним двигуном, приблизною вартістю 350 тис. злотих, було викрадене у Норвегії", - повідомив речник коменданта Надбужанського відділу Прикордонної служби Даріуш Сєніцький.

Автівку вилучили. Водія допитали як свідка.

«Водій наполягає, що він не знав, що авто було викрадене. Підстав для його затримання не було, справу будуть далі вивчати», - додав Сєніцький.


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Теги: кордон, Tesla, українець
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