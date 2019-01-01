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На Волинь йде потепління

На Волинь йде потепління
На Волині на вихідних потеплішає. Плюсову температуру вдень очікують і протягом перших днів лютого.

Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Начальник обласного центру з гідрометеорології Ростислав Бондарчук розповів, що 24-25 січня вночі в області очікують 10-12 градусів морозу із поступовим підвищенням температури. Тобто, із 27 лютого вдень прогнозують плюсову температуру.

«Випаде декілька сантиметрів снігу, але він буде танути. Перші 5 днів лютого, швидше за все, також будуть з плюсовою температурою. Водопілля поки що немає», – додав Бондарчук.

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Теги: Вллинь, погода, прогноз
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