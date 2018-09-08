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Лучани хочуть перенести День міста

Лучани хочуть перенести День міста
Згідно з результатами опитування, більшість лучан хочуть, аби День міста відзначався у другу суботу та неділю вересня.

Про це йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови у п’ятницю, 25 січня.

Як розповіла начальник відділу зв’язків з громадськістю Олена Макарова, у листопаді та грудні 2018 року проводили опитування серед лучан щодо того, коли варто відзначати День міста.

Більшість опитаних проголосувала за відзначення цього свята у вересні.

Серед усіх запропонованих пропозицій чимало голосів набрали також варіанти: у серпні на День Незалежності та у травні на свято Миколи Чудотворця.

В опитуванні взяли участь 23 тисячі 813 лучан, які працюють в галузях освіти, культури, охорони здоров’я. Брали участь в голосуванні також відвідувачі ЦНАПу, батьки, діти яких навчаються у школах.

Остаточне рішення щодо відзначення Дня міста мають прийняти депутати на пленарному засіданні сесії.

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Теги: день міста, Луцьк, свято
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