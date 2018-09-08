Лучани хочуть перенести День міста
Сьогодні, 11:29
Згідно з результатами опитування, більшість лучан хочуть, аби День міста відзначався у другу суботу та неділю вересня.
Про це йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови у п’ятницю, 25 січня.
Як розповіла начальник відділу зв’язків з громадськістю Олена Макарова, у листопаді та грудні 2018 року проводили опитування серед лучан щодо того, коли варто відзначати День міста.
Більшість опитаних проголосувала за відзначення цього свята у вересні.
Серед усіх запропонованих пропозицій чимало голосів набрали також варіанти: у серпні на День Незалежності та у травні на свято Миколи Чудотворця.
В опитуванні взяли участь 23 тисячі 813 лучан, які працюють в галузях освіти, культури, охорони здоров’я. Брали участь в голосуванні також відвідувачі ЦНАПу, батьки, діти яких навчаються у школах.
Остаточне рішення щодо відзначення Дня міста мають прийняти депутати на пленарному засіданні сесії.
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Про це йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови у п’ятницю, 25 січня.
Як розповіла начальник відділу зв’язків з громадськістю Олена Макарова, у листопаді та грудні 2018 року проводили опитування серед лучан щодо того, коли варто відзначати День міста.
Більшість опитаних проголосувала за відзначення цього свята у вересні.
Серед усіх запропонованих пропозицій чимало голосів набрали також варіанти: у серпні на День Незалежності та у травні на свято Миколи Чудотворця.
В опитуванні взяли участь 23 тисячі 813 лучан, які працюють в галузях освіти, культури, охорони здоров’я. Брали участь в голосуванні також відвідувачі ЦНАПу, батьки, діти яких навчаються у школах.
Остаточне рішення щодо відзначення Дня міста мають прийняти депутати на пленарному засіданні сесії.
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