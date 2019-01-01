У Луцьку легковик збив бабусю. ФОТО





Аварія сталася 25 січня, у передобідню пору.



Зазначають, що водій Seat не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на жінку.



На місці працювали медики та патрульні медики. Постраждалу не госпіталізували.



Жінка до водія претензій не має.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Домни Гордіюк автомобіль Seat збив 77-річну жінку.Аварія сталася 25 січня, у передобідню пору.Зазначають, що водій Seat не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на жінку.На місці працювали медики та патрульні медики. Постраждалу не госпіталізували.Жінка до водія претензій не має.

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