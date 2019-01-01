У Луцьку вирує кір: медики вакцинували понад 3 тисячі людей
Сьогодні, 14:20
В Україні триває епідемічне поширення захворювань на кір. За рівнем захворюваності Волинь входить у першу десятку областей у країні.
Кір – інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Вірус дуже швидко поширюється повітряно-крапельним шляхом (він передається при розмові, кашлі, чханні чи будь-якому тісному контакті з хворим). Найбільш дієвим захистом – є вакцинація, - повідомили у луцькій поліклініці №1.
"Тому, у зв’язку зі зростанням захворювань на кір Міністерством охорони здоров’я України ухвалено рішення щодо розширення вакцинації як дітям, так і дорослим, котрі належать до груп ризику (медичні працівники, освітяни, студенти та учні навчальних закладів, представники силових відомств та ін.)", - йдеться у повідомленні.
За період спалаху захворювання працівники КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» було зроблено 3011 щеплень проти кору.
А саме таким наступним категоріям населення:
- медичні працівники – 120 чол. (медичні установи міста);
- працівники освіти (в т.ч. студенти, учні навчальних закладів) – 133 чол.;
- працівники підприємств – 2548 чол.
(в т.ч. Кромберг енд Шуберт – 2265 чол;
СКФ Україна – 95 чол.;
ПП «Дмитрук» - 146 чол.;
Ощадбанк – 23 чол.;
інші ПП – 19 чол.);
- працівники силових відомств – 12 чол.;
- діти, згідно з календарем щеплень – 165 чол.;
- відвідувачі, які звернулися самостійно – 33 чол.
"Імунізацію проведено вакциною КПК виробництва Бельгія, яка є в достатній кількості. Побічних реакцій на щеплення не було, що розвіює міф про негативні наслідки вакцинації. Вакцина проти кору «безпечна, надійна та ефективна». Щеплення проводиться безкоштовно!" - зазначили медики.
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Кір – інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Вірус дуже швидко поширюється повітряно-крапельним шляхом (він передається при розмові, кашлі, чханні чи будь-якому тісному контакті з хворим). Найбільш дієвим захистом – є вакцинація, - повідомили у луцькій поліклініці №1.
"Тому, у зв’язку зі зростанням захворювань на кір Міністерством охорони здоров’я України ухвалено рішення щодо розширення вакцинації як дітям, так і дорослим, котрі належать до груп ризику (медичні працівники, освітяни, студенти та учні навчальних закладів, представники силових відомств та ін.)", - йдеться у повідомленні.
За період спалаху захворювання працівники КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» було зроблено 3011 щеплень проти кору.
А саме таким наступним категоріям населення:
- медичні працівники – 120 чол. (медичні установи міста);
- працівники освіти (в т.ч. студенти, учні навчальних закладів) – 133 чол.;
- працівники підприємств – 2548 чол.
(в т.ч. Кромберг енд Шуберт – 2265 чол;
СКФ Україна – 95 чол.;
ПП «Дмитрук» - 146 чол.;
Ощадбанк – 23 чол.;
інші ПП – 19 чол.);
- працівники силових відомств – 12 чол.;
- діти, згідно з календарем щеплень – 165 чол.;
- відвідувачі, які звернулися самостійно – 33 чол.
"Імунізацію проведено вакциною КПК виробництва Бельгія, яка є в достатній кількості. Побічних реакцій на щеплення не було, що розвіює міф про негативні наслідки вакцинації. Вакцина проти кору «безпечна, надійна та ефективна». Щеплення проводиться безкоштовно!" - зазначили медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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