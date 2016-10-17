Кілометри через поле: на Волині селяни змушені щодня ходити пішки до міста

Жителі села Колодниця змушені пішки добиратися до Ковеля, оскільки перевізники відмовляються обслуговувати рейс.Про таку проблему повідомила місцева жителькау соцмережі Facebook.Жінка зазначає, що близько 50 школярів та працюючого населення змушені щодня долати по 3 кіломерти, добираючись до міста. Вона обурюється ситуацією, що склалася, адже такі «мандрівки» можуть бути небезпечними для селян, оскільки ходити до Ковеля їм доводиться через поле.У коментаріначальник управління регіонального розвитку Ковельської РДАрозповіла, що така проблема дійсно існує, адже перевізники відмовляються обсоуговувати рейси до села Колодниця через їх неприбутковість.Посадовиця зазначила, що з 2007 року Ковельська райдержадміністрація не є замовником перевезень на міжміських маршрутах, оскільки всі вони переплітаються з містом обласного значення – Ковелем. Проте постійно моніторить ситуацію щодо перевезень в районі, приймає звернення громадян та сприяє їх вирішенню.Зокрема, Ковельска РДА направила ряд звернень до замовника перевезень – обласної державної адміністрації щодо організації перевезень у село Колодниця, що поблизу Ковеля.«Замовник перевезень реагує на ці листи, проводить постійно конкурси на перевезення, але перевізники відмовляються від участі, мотивуючи це тим, що маршрут неприбутковий. Останній тендер відбувся 26 грудня і ніхто не подався. Колодниця не забезпечує наповнюваність маршрутки. Зранку може їхати 10-15 людей, а в обід 2-3 людини.Нам надійшов лист від управління транспорту та інфраструктури Волинської ОДА, що зараз перевезення по цьому рейсу здійснює ТЗоВ «Галактика-Авто». Там є 3 рейси в день: о 7:10, 15:15, та 17:45. Сполучення є, але не у такому режимі, як його виставляли на конкурс, бо на конкурс виставляли 8 оборотних рейсів», – розповіла Лариса Білинська.Окрім того, РДА звернулася до Ковельської міської ради, аби та розглянула варіант з продовженням одного з міських рейсів та охопила село Колодниця.«Міський маршрут №14 «Сільмаш – вул. Стуса» практично тільки 2,5 кілометри не доходить до Колодниці. Тому ми попросили, аби замовник міських перевезень, Ковельська міська рада, погодився на продовження цього маршруту. Наразі йдуть перемовини з містом та обласною адміністрацією, бо місто має звернутися, аби область їм погодила продовження маршруту», – розповіла Лариса Білинка.Також посадовець додала, що у РДА сподіваються на якнайшвидше вирішення питання сполучення між Ковелем та селом Колодниця.