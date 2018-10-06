На Волині депутат міськради склала повноваження

Наталія Долінко склала депутатські повноваження.



На сесії Ковельської міської ради, яка відбулася 24 січня, депутати прийняли рішення про дострокове припинення повноважень депутата Наталії Долінко у зв’язку з її особистою заявою, повідомляє



Обраниця громади написала, що не хоче бути депутатом.



Це вже було друге голосування з приводу її заяви. Сесія міськради, яка пройшла 27 грудня 2018 року, аналогічний проект рішення «провалила». «За» проголосували тоді лише 8 депутатів.



Під час останнього сесійного засідання у залі не було ні Наталії Долінко, ані голови фракції радикалів Олександра Місяця.



За дострокове припинення депутатських повноважень віддали голоси 23 депутати. Міський голова Олег Кіндер та секретар ради Віра Федосюк не голосували.



У післявиборчому партійному списку радикалів слідом за Наталією Долінко значиться Світлана Крат, безпартійна, бухгалтер ТОВ «Сучасні дистрибуційні системи», яка на виборах у 2015 році отримала 10,5511%. Очевидно, саме вона поповнить депутатський корпус Ковельської міської ради, якщо не відмовиться від мандата депутата.



Після Світлани Крат у списку «йдуть» Марк Сідоренко, Юлія Хвіщук, Кристина Гусєва та інші.

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