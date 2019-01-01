вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За російську церкву не було жодного підпису: громада села під Луцьком перейшла до ПЦУ

За російську церкву не було жодного підпису: громада села під Луцьком перейшла до ПЦУ
Громада села Коршів Луцького району прийняла рішення перейти з Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України.

Про це повідомив депутат Вадим Веремчук, передає "ВолиньUA".

"Громада села Коршів нещодавно провела опитування громадської думки та збір підписів. Зміст питання зводився до такого: яка церква має бути у селі? Московська чи українська? Понад 80% прихожан підписалися за перехід до Православної церкви України. Лише невелика частина утрималася. А за російську церкву не було жодного підпису", – розповів Вадим Веремчук.

У свою чергу сільський голова Коршева Марія Тарасюк відзначила, що громада села мирно і без будь-яких провокацій організувала ініціативну групу, зібрала підписи та ухвалила зважене мудре рішення. А це особливо важливо.

Додамо, що церква у селі Коршів є пам’яткою архітектури 18-го століття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Коршів, церква, громада, перехід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи
На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За російську церкву не було жодного підпису: громада села під Луцьком перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 21:41
На Волині депутат міськради склала повноваження
Сьогодні, 21:26
У Промені виступить театр «Чорний квадрат»*
Сьогодні, 20:43
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 січня
Сьогодні, 20:00
60 років кохання: у Мінюсті розповіли про рекордний ювілей весілля
Сьогодні, 19:43
Схожі новини
Пояснили, як відбувається перехід громади від Московського патріархату до ПЦУ. ВІДЕО Пояснили, як відбувається перехід громади від Московського патріархату до ПЦУ. ВІДЕО
21 січень, 23:44
У Нововолинську зібрали підписи для переходу громади храму до ПЦУ У Нововолинську зібрали підписи для переходу громади храму до ПЦУ
19 січень, 13:31
В Україні до ПЦУ вже перейшли понад 60 парафій В Україні до ПЦУ вже перейшли понад 60 парафій
14 січень, 11:32
Сілький голова Красноволі розповів, чому селяни не пускали єпископа до церкви Сілький голова Красноволі розповів, чому селяни не пускали єпископа до церкви
13 січень, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За російську церкву не було жодного підпису: громада села під Луцьком перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 21:41
 0
На Волині депутат міськради склала повноваження
Сьогодні, 21:26
 0
У Промені виступить театр «Чорний квадрат»*
Сьогодні, 20:43
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 січня
Сьогодні, 20:00
 0
60 років кохання: у Мінюсті розповіли про рекордний ювілей весілля
Сьогодні, 19:43
 0
Медіа
відео
1/8