За російську церкву не було жодного підпису: громада села під Луцьком перейшла до ПЦУ





Про це повідомив депутат Вадим Веремчук, передає



"Громада села Коршів нещодавно провела опитування громадської думки та збір підписів. Зміст питання зводився до такого: яка церква має бути у селі? Московська чи українська? Понад 80% прихожан підписалися за перехід до Православної церкви України. Лише невелика частина утрималася. А за російську церкву не було жодного підпису", – розповів Вадим Веремчук.



У свою чергу сільський голова Коршева Марія Тарасюк відзначила, що громада села мирно і без будь-яких провокацій організувала ініціативну групу, зібрала підписи та ухвалила зважене мудре рішення. А це особливо важливо.



Додамо, що церква у селі Коршів є пам’яткою архітектури 18-го століття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громада села Коршів Луцького району прийняла рішення перейти з Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України.Про це повідомив депутат, передає "ВолиньUA" "Громада села Коршів нещодавно провела опитування громадської думки та збір підписів. Зміст питання зводився до такого: яка церква має бути у селі? Московська чи українська? Понад 80% прихожан підписалися за перехід до Православної церкви України. Лише невелика частина утрималася. А за російську церкву не було жодного підпису", – розповів Вадим Веремчук.У свою чергу сільський голова Коршевавідзначила, що громада села мирно і без будь-яких провокацій організувала ініціативну групу, зібрала підписи та ухвалила зважене мудре рішення. А це особливо важливо.Додамо, що церква у селі Коршів є пам’яткою архітектури 18-го століття.

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