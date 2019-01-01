За російську церкву не було жодного підпису: громада села під Луцьком перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 21:41
Громада села Коршів Луцького району прийняла рішення перейти з Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України.
Про це повідомив депутат Вадим Веремчук, передає "ВолиньUA".
"Громада села Коршів нещодавно провела опитування громадської думки та збір підписів. Зміст питання зводився до такого: яка церква має бути у селі? Московська чи українська? Понад 80% прихожан підписалися за перехід до Православної церкви України. Лише невелика частина утрималася. А за російську церкву не було жодного підпису", – розповів Вадим Веремчук.
У свою чергу сільський голова Коршева Марія Тарасюк відзначила, що громада села мирно і без будь-яких провокацій організувала ініціативну групу, зібрала підписи та ухвалила зважене мудре рішення. А це особливо важливо.
Додамо, що церква у селі Коршів є пам’яткою архітектури 18-го століття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив депутат Вадим Веремчук, передає "ВолиньUA".
"Громада села Коршів нещодавно провела опитування громадської думки та збір підписів. Зміст питання зводився до такого: яка церква має бути у селі? Московська чи українська? Понад 80% прихожан підписалися за перехід до Православної церкви України. Лише невелика частина утрималася. А за російську церкву не було жодного підпису", – розповів Вадим Веремчук.
У свою чергу сільський голова Коршева Марія Тарасюк відзначила, що громада села мирно і без будь-яких провокацій організувала ініціативну групу, зібрала підписи та ухвалила зважене мудре рішення. А це особливо важливо.
Додамо, що церква у селі Коршів є пам’яткою архітектури 18-го століття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
За російську церкву не було жодного підпису: громада села під Луцьком перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 21:41
На Волині депутат міськради склала повноваження
Сьогодні, 21:26
У Промені виступить театр «Чорний квадрат»*
Сьогодні, 20:43
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 січня
Сьогодні, 20:00
Медіа