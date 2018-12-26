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«Герой» дня: водій маршрутки «Нововолинськ–Ковель» змусив учасника війни заплатити за проїзд

«Герой» дня: водій маршрутки «Нововолинськ–Ковель» змусив учасника війни заплатити за проїзд
У Володимирі-Волинському обурюються свавіллям водія маршрутки «Нововолинськ–Ковель», який вимагав в учасника бойових дій оплатити проїзд.

Про це у соцмережі написала місцева жителька Володимира-Волинського, користувачка Nina Vasilisovna.

За її словами, водій маршрутки, що відправляється з Володимира о 8:50 (підприємець Кавас Є.П), на зупинці «Військове містечко» «нагло вимагав і отримав 30 грн на оплату проїзду до Турійська».

«А...касовий збір! Без жодного квитка», - обурюється авторка допису.

«Герой» дня: водій маршрутки «Нововолинськ–Ковель» змусив учасника війни заплатити за проїзд
«Герой» дня: водій маршрутки «Нововолинськ–Ковель» змусив учасника війни заплатити за проїзд
«Герой» дня: водій маршрутки «Нововолинськ–Ковель» змусив учасника війни заплатити за проїзд


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Теги: війна, маршрутка, Волинь
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