«Герой» дня: водій маршрутки «Нововолинськ–Ковель» змусив учасника війни заплатити за проїзд





Про це у соцмережі написала місцева жителька Володимира-Волинського, користувачка Nina Vasilisovna.



За її словами, водій маршрутки, що відправляється з Володимира о 8:50 (підприємець Кавас Є.П), на зупинці «Військове містечко» «нагло вимагав і отримав 30 грн на оплату проїзду до Турійська».



«А...касовий збір! Без жодного квитка», - обурюється авторка допису.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському обурюються свавіллям водія маршрутки «Нововолинськ–Ковель», який вимагав в учасника бойових дій оплатити проїзд.Про це у соцмережі написала місцева жителька Володимира-Волинського, користувачкаЗа її словами, водій маршрутки, що відправляється з Володимира о 8:50 (підприємець Кавас Є.П), на зупинці «Військове містечко» «нагло вимагав і отримав 30 грн на оплату проїзду до Турійська».«А...касовий збір! Без жодного квитка», - обурюється авторка допису.

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