Священики погоджуються з громадою: на Волині ще дві церкви перейшли до ПЦУ





Збори відбулися сьогодні, 27 січня.



Відомо, що збори горомади пройшли спокійно. Настоятель храму теж висловив бажання про перехід до ПЦУ.



До слова, у селі Коршів Луцького району люди на зборах теж







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тополище Іваничівського району релігійна громада Михайлівської церкви прийняла рішення про перехід парафії з Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України.Збори відбулися сьогодні, 27 січня.Відомо, що збори горомади пройшли спокійно. Настоятель храму теж висловив бажання про перехід до ПЦУ.До слова, у селі Коршів Луцького району люди на зборах теж проголосували про перехід Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України. Відтак, сьогодні, 27 січня на службі в церкві домовились, що священик теж переходить разом з громадою.

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