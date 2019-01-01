Священики погоджуються з громадою: на Волині ще дві церкви перейшли до ПЦУ
Сьогодні, 14:29
У селі Тополище Іваничівського району релігійна громада Михайлівської церкви прийняла рішення про перехід парафії з Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України.
Збори відбулися сьогодні, 27 січня.
Відомо, що збори горомади пройшли спокійно. Настоятель храму теж висловив бажання про перехід до ПЦУ.
До слова, у селі Коршів Луцького району люди на зборах теж проголосували про перехід Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України. Відтак, сьогодні, 27 січня на службі в церкві домовились, що священик теж переходить разом з громадою.
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Збори відбулися сьогодні, 27 січня.
Відомо, що збори горомади пройшли спокійно. Настоятель храму теж висловив бажання про перехід до ПЦУ.
До слова, у селі Коршів Луцького району люди на зборах теж проголосували про перехід Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України. Відтак, сьогодні, 27 січня на службі в церкві домовились, що священик теж переходить разом з громадою.
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