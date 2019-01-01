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Парафія у Маневицькому районі перейшла до ПЦУ

Парафія у Маневицькому районі перейшла до ПЦУ
У селі Тельчі Маневицького району релігійна громада на зборах прийняла рішення про перехід парафії з Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України.

Про це на своїй сторінці у facebook написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк

Збори відбулися сьогодні, 27 січня.

Слід зазначити, що серед присутніх 140 людей, проголосували "за" – 117.

До слова, місцевий священик не підтримав рішення громади і запросив на збори адвоката.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 січня ще дві церкви перейшли до Православної Церкви України: у селі Тополище Іваничівського району та у Коршеві Луцького району.


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Теги: церква, ПЦУ, перехід, Волинь
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