Парафія у Маневицькому районі перейшла до ПЦУ





Про це на своїй сторінці у facebook написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк



Збори відбулися сьогодні, 27 січня.



Слід зазначити, що серед присутніх 140 людей, проголосували "за" – 117.



До слова, місцевий священик не підтримав рішення громади і запросив на збори адвоката.



Нагадаємо, що сьогодні, 27 січня ще





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тельчі Маневицького району релігійна громада на зборах прийняла рішення про перехід парафії з Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України.Про це на своїй сторінці у facebook написав голова Маневицької РДА Андрій ЛиндюкЗбори відбулися сьогодні, 27 січня.Слід зазначити, що серед присутніх 140 людей, проголосували "за" – 117.До слова, місцевий священик не підтримав рішення громади і запросив на збори адвоката.Нагадаємо, що сьогодні, 27 січня ще дві церкви перейшли до Православної Церкви України : у селі Тополище Іваничівського району та у Коршеві Луцького району.

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