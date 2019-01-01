Парафія у Маневицькому районі перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 16:01
У селі Тельчі Маневицького району релігійна громада на зборах прийняла рішення про перехід парафії з Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України.
Про це на своїй сторінці у facebook написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк
Збори відбулися сьогодні, 27 січня.
Слід зазначити, що серед присутніх 140 людей, проголосували "за" – 117.
До слова, місцевий священик не підтримав рішення громади і запросив на збори адвоката.
Нагадаємо, що сьогодні, 27 січня ще дві церкви перейшли до Православної Церкви України: у селі Тополище Іваничівського району та у Коршеві Луцького району.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк
Збори відбулися сьогодні, 27 січня.
Слід зазначити, що серед присутніх 140 людей, проголосували "за" – 117.
До слова, місцевий священик не підтримав рішення громади і запросив на збори адвоката.
Нагадаємо, що сьогодні, 27 січня ще дві церкви перейшли до Православної Церкви України: у селі Тополище Іваничівського району та у Коршеві Луцького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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