Волиняни у складі збірної України з ловлі риби вибороли «бронзу» на чемпіонаті світу
Сьогодні, 09:37
Збірна України на Чемпіонаті світу-2019 з ловлі риби на мормишку з льоду в Болгарії здобула бронзові медалі. Серед учасників – рибалки з Волині: Віктор Жалнін, Хвас Павло, Дамір Шихотаров, Святослав Халєєв.
Про це інформує на своїй сторінці у facebook дружина волинянина-рибака Жанна Жалніна.
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"Україна пишається нашою командою!!!Віталій Левченко Алексей Зайко, Виталий Стадниченко, Павло Хвас, Dmitriy Korzenkov, Владислав Сидорякин, Виталий Кубанский, Damir Shykhotarov, Виктор Жалнин, Святослав Халєєв, Ігор Музичка, Igor Novgorodskiy!!! Ви - гордість України!!!, - йдеться у дописі.
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Про це інформує на своїй сторінці у facebook дружина волинянина-рибака Жанна Жалніна.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Нова блискуча приманка не гарантує хороший улов, – волинянин-чемпіон світу з риболовлі
"Україна пишається нашою командою!!!Віталій Левченко Алексей Зайко, Виталий Стадниченко, Павло Хвас, Dmitriy Korzenkov, Владислав Сидорякин, Виталий Кубанский, Damir Shykhotarov, Виктор Жалнин, Святослав Халєєв, Ігор Музичка, Igor Novgorodskiy!!! Ви - гордість України!!!, - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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