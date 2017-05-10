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Волиняни у складі збірної України з ловлі риби вибороли «бронзу» на чемпіонаті світу

Волиняни у складі збірної України з ловлі риби вибороли «бронзу» на чемпіонаті світу
Збірна України на Чемпіонаті світу-2019 з ловлі риби на мормишку з льоду в Болгарії здобула бронзові медалі. Серед учасників – рибалки з Волині: Віктор Жалнін, Хвас Павло, Дамір Шихотаров, Святослав Халєєв.

Про це інформує на своїй сторінці у facebook дружина волинянина-рибака Жанна Жалніна.

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"Україна пишається нашою командою!!!Віталій Левченко Алексей Зайко, Виталий Стадниченко, Павло Хвас, Dmitriy Korzenkov, Владислав Сидорякин, Виталий Кубанский, Damir Shykhotarov, Виктор Жалнин, Святослав Халєєв, Ігор Музичка, Igor Novgorodskiy!!! Ви - гордість України!!!, - йдеться у дописі.
Волиняни у складі збірної України з ловлі риби вибороли «бронзу» на чемпіонаті світу

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Теги: лучанин, рибалка, перемога
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