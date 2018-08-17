Для Луцька куплять нові тролейбуси за понад чотири мільйони євро
Сьогодні, 16:23
Для Луцька цьогоріч планують придбати нові тролейбуси вартістю 4,3 мільйона євро.
Про це йшлося у понеділок, 28 січня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович розповів, що 28 грудня підписали угоду з Мінфіном щодо закупівлі тролейбусів на 4,3 мільйона євро.
Загалом для міста планують придбати 30 «рогатих».
«Луцьк – єдине місто, що йде по цьому проекту. Очікуємо, що реалізуємо цього року. Тендер буде міжнародним», - додав Озінович.
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Про це йшлося у понеділок, 28 січня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович розповів, що 28 грудня підписали угоду з Мінфіном щодо закупівлі тролейбусів на 4,3 мільйона євро.
Загалом для міста планують придбати 30 «рогатих».
«Луцьк – єдине місто, що йде по цьому проекту. Очікуємо, що реалізуємо цього року. Тендер буде міжнародним», - додав Озінович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
їздитиму "за понад"! Пробі.
Ага,знов польські відїзджені зламки за 4мільйони!
Ага,знов польські відїзджені зламки за 4мільйони!
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