Для Луцька куплять нові тролейбуси за понад чотири мільйони євро

Для Луцька цьогоріч планують придбати нові тролейбуси вартістю 4,3 мільйона євро.Про це йшлося у понеділок, 28 січня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Директор департаменту економічної політикирозповів, що 28 грудня підписали угоду з Мінфіном щодо закупівлі тролейбусів на 4,3 мільйона євро.Загалом для міста планують придбати 30 «рогатих».«Луцьк – єдине місто, що йде по цьому проекту. Очікуємо, що реалізуємо цього року. Тендер буде міжнародним», - додав Озінович.