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Для Луцька куплять нові тролейбуси за понад чотири мільйони євро

Для Луцька куплять нові тролейбуси за понад чотири мільйони євро
Для Луцька цьогоріч планують придбати нові тролейбуси вартістю 4,3 мільйона євро.

Про це йшлося у понеділок, 28 січня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович розповів, що 28 грудня підписали угоду з Мінфіном щодо закупівлі тролейбусів на 4,3 мільйона євро.

Загалом для міста планують придбати 30 «рогатих».

«Луцьк – єдине місто, що йде по цьому проекту. Очікуємо, що реалізуємо цього року. Тендер буде міжнародним», - додав Озінович.

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Теги: тролейбуси, Луцьк, гроші, тендер
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Коментарі 3
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їздитиму "за понад"! Пробі.
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Ага,знов польські відїзджені зламки за 4мільйони!
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Ага,знов польські відїзджені зламки за 4мільйони!
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