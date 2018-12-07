ТОП-8 найоплачуваніших вакансій Волині
Сьогодні, 18:44
Станом на 28 січня 2019 року у базі даних Волинського обласного центру зайнятості – 2133 актуальні вакансії, з них у Луцьку – 1274.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Серед вакансій – робота у різних сферах та напрямках й зарплату за неї, відповідно, теж пропонують різну.
Утім, Інформаційну агентство ВолиньPost поцікавилося найбільш оплачуваними вакансіями, наявними нині в області.
Так, найбільшу зарплату роботодавець готовий платити водію автотранспортних засобів – 30 тисяч гривень (підприємець Гупало Людмила Василівна).
17 250 гривень в місяць пропонують начальнику управління справами і персоналом на ДП «Автоскладальний завод №1 «ПАТ «АК «Богдан Моторс», а начальнику (завідувачеві) виробничої лабораторії цього ж підприємства – 13 500 гривень.
Головному бухгалтерові на ТЗОВ «ГІППО» готові платити 15 тисяч гривень.
Інженерові луцького підприємства «Кромбер енд Шуберт» пропонують 15 800 гривень, а комплектувальникові проводів на цьому ж підприємстві – 12 822 гривні.
Непогану зарплату – 14 000 гривень – пропонують і тим, хто претендує на посаду майстра будівельних та монтажних робіт на ТзОВ «РБП Транс-Мост».
ТзОВ «Луцька картонно-паперова фабрика - Україна» ж пропонує 12 тисяч гривень тому, хто займе посаду інженера-технолога.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Серед вакансій – робота у різних сферах та напрямках й зарплату за неї, відповідно, теж пропонують різну.
Утім, Інформаційну агентство ВолиньPost поцікавилося найбільш оплачуваними вакансіями, наявними нині в області.
Так, найбільшу зарплату роботодавець готовий платити водію автотранспортних засобів – 30 тисяч гривень (підприємець Гупало Людмила Василівна).
17 250 гривень в місяць пропонують начальнику управління справами і персоналом на ДП «Автоскладальний завод №1 «ПАТ «АК «Богдан Моторс», а начальнику (завідувачеві) виробничої лабораторії цього ж підприємства – 13 500 гривень.
Головному бухгалтерові на ТЗОВ «ГІППО» готові платити 15 тисяч гривень.
Інженерові луцького підприємства «Кромбер енд Шуберт» пропонують 15 800 гривень, а комплектувальникові проводів на цьому ж підприємстві – 12 822 гривні.
Непогану зарплату – 14 000 гривень – пропонують і тим, хто претендує на посаду майстра будівельних та монтажних робіт на ТзОВ «РБП Транс-Мост».
ТзОВ «Луцька картонно-паперова фабрика - Україна» ж пропонує 12 тисяч гривень тому, хто займе посаду інженера-технолога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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