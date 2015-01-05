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Верховна Рада призначила стипендію викладачу з Луцька

Верховна Рада призначила стипендію викладачу з Луцька
Лучанин Ярослав Пастернак отримуватиме стипендію Верховної Ради України.

Про це йдеться в постанові Верховної Ради України "Про призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених".

Стипендію Ярославу Пастернаку, доктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Луцького національного технічного університету МОН України, призначили як найталановитішому молодому вченому. Отримуватиме волинянин 2 тисячі гривень щомісяця.

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Теги: стипендія, Верховна Рада, викладач, Ярослав Пастернак
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