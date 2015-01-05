Верховна Рада призначила стипендію викладачу з Луцька

Ярослав Пастернак отримуватиме стипендію Верховної Ради України.



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Стипендію Ярославу Пастернаку, доктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Луцького національного технічного університету МОН України, призначили як найталановитішому молодому вченому. Отримуватиме волинянин 2 тисячі гривень щомісяця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинотримуватиме стипендію Верховної Ради України.Про це йдеться в постанові Верховної Ради України "Про призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених".Стипендію Ярославу Пастернаку, доктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Луцького національного технічного університету МОН України, призначили як найталановитішому молодому вченому. Отримуватиме волинянин 2 тисячі гривень щомісяця.

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