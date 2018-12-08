На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал

Пост 8-класника у соцмережі

Директор школи №7 міста Ковеляпрокоментував ситуацію, що виникла між техпрацівником навчального закладу та учнем. Мовляв, останнього не пустили в туалет.Як розповівВалерій Кубай, 8-класник Павло Оксенюк йшов у туалет у зону, де навчаються першокласники (1 та 2 поверхи навчального закладу). У школі вже не перший рік існує домовленість, що старшокласники можуть ходити лише у розташовані на 3-му та 4-му поверсі вбиральні. Це ж вимагають і санітарні норми.«У нас туалети у належному санітарному стані, їх загалом є 8, у кожній вбиральні – по дві секції. Але немає сучасних кабінок, тому дітям молодших класів спільні туалети спричиняють певні незручності. Батьки попросили розділити вбиральні для дітей старшого віку і першачків. Дітки це розуміють. Саме цьому учню ми неодноразово пояснювали ситуацію, але він все одно вирішив туди піти. Це він питав і за годину до конфлікту в іншого вчителя», - зауважив директор навчального закладу.За словами Валерія Кубая, донині про прецеденти між техпрацівниками і школярами його не повідомляли, тож чи не є це булінгом розбиратиметься спеціальна комісія з числа представників батьківського комітету, трудового колективу, а також батьки Павла Оксенюка.«Якщо це системні дії з боку технічного персоналу, то ми будемо реагувати на ситуацію і, відповідно до вимог законодавства, повідомляти про неї правоохоронні органи та службу у справах дітей. Але попередньо ми мали розмову з 8-класником і знайшли порозуміння», - додав керівник школи.