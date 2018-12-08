вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал

На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
Директор школи №7 міста Ковеля Валерій Кубай прокоментував ситуацію, що виникла між техпрацівником навчального закладу та учнем. Мовляв, останнього не пустили в туалет.

Як розповів Інформаційному агентству ВолиньPost Валерій Кубай, 8-класник Павло Оксенюк йшов у туалет у зону, де навчаються першокласники (1 та 2 поверхи навчального закладу). У школі вже не перший рік існує домовленість, що старшокласники можуть ходити лише у розташовані на 3-му та 4-му поверсі вбиральні. Це ж вимагають і санітарні норми.
Пост 8-класника у соцмережі
Пост 8-класника у соцмережі

«У нас туалети у належному санітарному стані, їх загалом є 8, у кожній вбиральні – по дві секції. Але немає сучасних кабінок, тому дітям молодших класів спільні туалети спричиняють певні незручності. Батьки попросили розділити вбиральні для дітей старшого віку і першачків. Дітки це розуміють. Саме цьому учню ми неодноразово пояснювали ситуацію, але він все одно вирішив туди піти. Це він питав і за годину до конфлікту в іншого вчителя», - зауважив директор навчального закладу.

За словами Валерія Кубая, донині про прецеденти між техпрацівниками і школярами його не повідомляли, тож чи не є це булінгом розбиратиметься спеціальна комісія з числа представників батьківського комітету, трудового колективу, а також батьки Павла Оксенюка.

«Якщо це системні дії з боку технічного персоналу, то ми будемо реагувати на ситуацію і, відповідно до вимог законодавства, повідомляти про неї правоохоронні органи та службу у справах дітей. Але попередньо ми мали розмову з 8-класником і знайшли порозуміння», - додав керівник школи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: навчання, школа, туалет, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-8 найоплачуваніших вакансій Волині
Волинські «кіборги» протестують проти використання захисників ДАПу у політичних іграх. ВІДЕО
Дружина відомого баскетболіста, який загинув в страшній аварії на Волині, після трагедії лікується у Білорусі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Впевненим кроком до ПЦУ: як Томос змінив церковну Волинь
Сьогодні, 12:31
Волинянин «здав» тещу поліції, бо та вкрала телефон
Сьогодні, 12:25
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
Сьогодні, 12:15
Двоє п'яних хуліганів побили трьох волинян та поліцейського
Сьогодні, 12:00
Волинянин у складі хакерської групи продавав зламані бази даних у DarkNet
Сьогодні, 11:52
Схожі новини
У Ковелі дві школи закрили на карантин У Ковелі дві школи закрили на карантин
28 січень, 13:25
У Ковелі школярі зароблятимуть на смітті У Ковелі школярі зароблятимуть на смітті
08 грудень, 2018, 23:11
У деяких школах та садочках Ковельського району виявили воду з нітратами У деяких школах та садочках Ковельського району виявили воду з нітратами
24 вересень, 2018, 16:23
У ковельських школах цьогоріч вчитимуться понад 9 тисяч учнів У ковельських школах цьогоріч вчитимуться понад 9 тисяч учнів
03 вересень, 2018, 11:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» відбудеться вечір настільних ігор*
Сьогодні, 12:33
 0
Впевненим кроком до ПЦУ: як Томос змінив церковну Волинь
Сьогодні, 12:31
 0
Волинянин «здав» тещу поліції, бо та вкрала телефон
Сьогодні, 12:25
 0
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
Сьогодні, 12:15
 0
Двоє п'яних хуліганів побили трьох волинян та поліцейського
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8