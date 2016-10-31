«Це справа не лише моєї честі, а й «Айдару»: нардеп Лапін виграв суд у «Волинських новин»

Нардеп з Волинівиграв суд про захист честі, гідності та ділової репутації у видань «Волинські новини», «Волинь24», сайту 0332.ua та очільника партії Надії Савченко в області, які опублікували недостовірну інформацію останнього.Судове засідання відбулося у вівторок, 29 січня, в Апеляційному суді Волинської області.На суд прийшли Ігор Лапін та його адвокат. Жоден із відповідачів на суд не з’явився. Однак їх належним чином повідомили про судове засідання, тож служителі Феміди вирішили розглядати справу за їх відсутності.До слова, підтримати народного депутата прибули його бойові побратими – бійці батальйону «Айдар».Розглядали справу суддіта. Так, 25 жовтня 2018 року Луцький міськрайонний суд відмовив у задоволенні позову, тому Ігор Лапін подав апеляцію на це рішення.За словами Ігоря Лапіна, впродовж 27-30 березня 2017 року інтернет-ресурс «Волинські новини» опублікував три частини матеріалу «Нардеп чи самозванець», - ветеран «Айдару» про Лапіна», де Ігор Рицко навів неправдиві факти не лише про самого нардепа, а й про дії батальйону. Цю ж інформацію розмістили «Волинь24» та 0332.ua.«Це не можна розглядати як оціночні судження. Вони мають ознаки конкретних звинувачень і називають конкретні місця, місце, час, конкретні звинувачення мене у вчиненні тих чи інших дій, починаючи зі школи, і закінчуючи останніми роками мого життя, яке тісно переплітається з багатьма людьми на Волині і не тільки», - розповів нардеп.Ігор Лапін навів ряд конкретних фактів і надав суду всі докази, що спростовують статті. Зокрема, народного обранця називали у матеріалах найпроблемнішим хуліганом-підлітком, котрий «брав на себе роль організатора кримінальних витівок», проте той надав інформацію щодо відсутності будь-яких проваджень стосовно нього, закінчення школи та училища з відзнаками.Далі ж «Волинські новини», «Волинь24», сайт 0332.ua вказали, що нардеп займався підпільною торгівлею джинсів, що той не хотів служити в армії, сфабрикував собі хворобу і таким чином звільнився за станом здоров’я; що Ігор Лапін брав участь у посередництвах отримання хабарів; займався контрабандою цигарок та алкоголю у Польщу; що передав хабар своєму батькові, захищаючи людину в суді; що «кришував» видобування бурштину; що не задекларував ряд квартир та автівок; що незаконно захоплював на окупованих територіях автомобілі, і таким чином скоював злочини, пов’язані з грабежами, розбоями та мародерством; що мав незаконну зброю і стріляв з неї тощо. Ці тези публікацій нардеп належним чином спростував і надав усі необхідні докази, зокрема, відео та ряд відповідей на відповідні запити.«Я розумію, що публічних осіб часто-густо можна поливати брудом, але є речі, які вважаю святими. Якби я міг це робити, то міг би це робити лише з присутніми тут бійцями. Це все, що залишилося від моєї роти. Ще 10 людей спочивають на кладовищі у Гаразджі. Дискредитувати Лапіна – одна ситуація, дискредитувати батальйон – зовсім інша ситуація. Потім ці публікації використовували російські ЗМІ для дискредитації добровольчого руху в Україні», - відзначив Ігор Лапін.Самого ж Ігоря Рицка на місці всіх описаних подій ніколи не було, що й підтвердили свідки під час розгляду справи 25 жовтня, каже нардеп. Також під час розгляду справи у міськрайонному суді «Волинь24» і сайт 0332.ua пропонували укласти мирову угоду та опублікувати спростування, проте це служителі Феміди тоді не врахували. Щодо «Волинських новин», видання визнало, що такі матеріали були опубліковані на сайті, але не вважало їх неправдивими. Абсурдність ситуації полягала у тому, що суд першої інстанції не визнав Ігоря Рицка належним відповідачем, адже це мав підтвердити засновник Facebook, котрим є«Окрім того, що в цих публікаціях вказано моє ім’я, усе – речі, які паплюжать мої честь, гідність та професійну репутацію. І все, що стосується війни та «Айдару» – не лише моя справа», - наголосив Лапін.Адвокат Олексій Ющенко відзначив основні юридичні аспекти справи. Зокрема, за його словами, суд першої інстанції дійшов хибного висновку про те, що Ігор Рицко не є належним відповідачем.«Суд першої інстанції звернувся до пункту 12 постанови пленуму ВСУ від 27 лютого 2009 року, при цьому сам пункт базується на статті ЦПК України, що втратив чинність. По-друге, пункт 9 цієї постанови суд залишив поза увагою з якого випливає, що якщо інформація поширена з посиланням на особу, що є джерелом інформації, ця особа є належним відповідачем. У цих публікаціях усі посилалися на Ігоря Рицка», - повідомив адвокат нардепа.У підсумку, Апеляційний суд Волинської області вирішив повністю задовольнити позов нардепа Ігоря Лапіна. «Волинські новини», «Волинь24», сайт 0332.ua та очільник партії Надії Савченко в області Ігор Рицко протягом місяця повинні опублікувати спростування неправдивої інформації про народного обранця і сплатити відшкодування за завдану моральну шкоду в розмірі 1 гривні. Таке рішення «айдарівці» підтримали оплесками.«Журналісти, підконтрольні олігарху, перекрутили інформацію людини, яка навіть не була при всіх цих подіях, додали туди багато бруду, зробили такі публікації, проплатили їхню рекламу, щоб вискакували вище за «Вікіпедію». Коли це стосувалося Ігоря Лапіна, я їх не чіпав, але ця справа торкнулася не лише моєї честі, а й батальйону «Айдар», який почали паплюжити російські ЗМІ. Бійці прийшли послухати аргументи відповідачів, але вони не прийшли. Із «Волинь24», сайт 0332.ua розібралися, але тоді суд це не врахував. «Волинські новини» ж мабуть таким чином відробляють гроші, адже я переміг на окрузі. Чим більше до виборів – тим більше буде бруду. Я до цього готовий. Але коли люди лізуть у війну, не будучи на війні – неприйнятно», - прокоментував Ігор Лапін.І додав, що 1 гривня моральної шкоди – символічна сума, яка показує вартість інформації на цих ресурсах.