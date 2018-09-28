У Луцьку на Соборності «горіла» піцерія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.



Так, 29 січня о 18:30 до піцерії "Теревені", що на проспекті Соборності, прибули 3 екіпажі пожежної служби.



За інформацією, рятувальники приїхали через те, що спрацювала пожежна сигналізація. На щастя, факт пожежі не підтвердився.



Після прибуття пожежників приїхала й швидка. Згодом рятувальники покинули місце події.



Деталі - згодом.





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