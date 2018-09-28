У Луцьку на Соборності «горіла» піцерія. ФОТО
Сьогодні, 19:06
У Луцьку у піцерію "Теревені", що на проспекті Соборності, на виклик про пожежу приїжджали рятувальники.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.
Так, 29 січня о 18:30 до піцерії "Теревені", що на проспекті Соборності, прибули 3 екіпажі пожежної служби.
За інформацією, рятувальники приїхали через те, що спрацювала пожежна сигналізація. На щастя, факт пожежі не підтвердився.
Після прибуття пожежників приїхала й швидка. Згодом рятувальники покинули місце події.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.
Так, 29 січня о 18:30 до піцерії "Теревені", що на проспекті Соборності, прибули 3 екіпажі пожежної служби.
За інформацією, рятувальники приїхали через те, що спрацювала пожежна сигналізація. На щастя, факт пожежі не підтвердився.
Після прибуття пожежників приїхала й швидка. Згодом рятувальники покинули місце події.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на Соборності «горіла» піцерія. ФОТО
Сьогодні, 19:06
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 січня
Сьогодні, 19:00
Прибирання вулиць Ковеля «влетить» у понад 11 мільйонів гривень
Сьогодні, 18:43
Медіа