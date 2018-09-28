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У Луцьку на Соборності «горіла» піцерія. ФОТО

У Луцьку на Соборності «горіла» піцерія. ФОТО
У Луцьку у піцерію "Теревені", що на проспекті Соборності, на виклик про пожежу приїжджали рятувальники.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.

Так, 29 січня о 18:30 до піцерії "Теревені", що на проспекті Соборності, прибули 3 екіпажі пожежної служби.

За інформацією, рятувальники приїхали через те, що спрацювала пожежна сигналізація. На щастя, факт пожежі не підтвердився.

Після прибуття пожежників приїхала й швидка. Згодом рятувальники покинули місце події.

Деталі - згодом.

У Луцьку на Соборності «горіла» піцерія. ФОТО
У Луцьку на Соборності «горіла» піцерія. ФОТО
У Луцьку на Соборності «горіла» піцерія. ФОТО
У Луцьку на Соборності «горіла» піцерія. ФОТО
У Луцьку на Соборності «горіла» піцерія. ФОТО
У Луцьку на Соборності «горіла» піцерія. ФОТО

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Теги: пожежа, Луцьк, рятувальники
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