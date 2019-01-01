Невідомі спалили екскаватор і два автомобілі голови ОТГ під Луцьком. ФОТО

Невідомі скоїли підпал майна, який належить родині голови Підгайцівської ОТГПро це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДАПожежа сталася вночі 30 січня.За попередніми даними, згорів екскаватор та два автомобілі. Враховуючи обставини підпалу, є всі підстави вважати, що ця надзвичайна подія є продовженням серії підпалів та нападів на волинських активістів, які вже скоювала певна група осіб.Зазначають, що техніка належить дружині посадовця.У зв’язку із цим, голова Волинської облдержадміністрації терміново перериває свою відпустку та повертається у Луцьк. Також дано доручення зібрати нараду за участю керівників всіх силових відомств Волинської області на 11:00 30 січня.Зокрема, голова ОДА розглядає варіант звернення до Президента України з вимогою командирувати на Волинь силовиків з центральних апаратів правоохоронних органів для відновлення правопорядку у Волинській області.