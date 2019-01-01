вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Невідомі спалили екскаватор і два автомобілі голови ОТГ під Луцьком. ФОТО

Невідомі спалили екскаватор і два автомобілі голови ОТГ під Луцьком. ФОТО
Невідомі скоїли підпал майна, який належить родині голови Підгайцівської ОТГ Юрію Семенюку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДА Олександр Савченко.

Пожежа сталася вночі 30 січня.

За попередніми даними, згорів екскаватор та два автомобілі. Враховуючи обставини підпалу, є всі підстави вважати, що ця надзвичайна подія є продовженням серії підпалів та нападів на волинських активістів, які вже скоювала певна група осіб.

Зазначають, що техніка належить дружині посадовця.

У зв’язку із цим, голова Волинської облдержадміністрації терміново перериває свою відпустку та повертається у Луцьк. Також дано доручення зібрати нараду за участю керівників всіх силових відомств Волинської області на 11:00 30 січня.

Зокрема, голова ОДА розглядає варіант звернення до Президента України з вимогою командирувати на Волинь силовиків з центральних апаратів правоохоронних органів для відновлення правопорядку у Волинській області.
Невідомі спалили екскаватор і два автомобілі голови ОТГ під Луцьком. ФОТО
Невідомі спалили екскаватор і два автомобілі голови ОТГ під Луцьком. ФОТО
Невідомі спалили екскаватор і два автомобілі голови ОТГ під Луцьком. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь, Юрій Семенюк, Олександр Савченко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
ТОП-8 найоплачуваніших вакансій Волині
Волинські «кіборги» протестують проти використання захисників ДАПу у політичних іграх. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Випускники волинських вишів, які працюють за спеціальністю, можуть отримати грошову допомогу
Сьогодні, 08:26
Невідомі спалили екскаватор і два автомобілі голови ОТГ під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 08:15
На операцію для хлопчика без ока залишилось зібрати ще 58 тисяч гривень
Сьогодні, 07:40
На Волині один священик на два села: в першому переходять до ПЦУ, а в іншому – думають
Сьогодні, 06:27
У луцькій багатоповерхівці відремонтують ліфти
Сьогодні, 05:35
Схожі новини
У Луцьку горіли гаражі. ФОТО У Луцьку горіли гаражі. ФОТО
29 січень, 09:59
У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
26 січень, 15:51
У селищі на Волині горів будинок У селищі на Волині горів будинок
25 січень, 08:35
У місті на Волині в пожежі загинув 36-річний чоловік У місті на Волині в пожежі загинув 36-річний чоловік
22 січень, 10:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Випускники волинських вишів, які працюють за спеціальністю, можуть отримати грошову допомогу
Сьогодні, 08:26
 0
Невідомі спалили екскаватор і два автомобілі голови ОТГ під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 08:15
 0
На операцію для хлопчика без ока залишилось зібрати ще 58 тисяч гривень
Сьогодні, 07:40
 0
На Волині один священик на два села: в першому переходять до ПЦУ, а в іншому – думають
Сьогодні, 06:27
 0
У луцькій багатоповерхівці відремонтують ліфти
Сьогодні, 05:35
 0
Медіа
відео
1/8