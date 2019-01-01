Невідомі спалили екскаватор і два автомобілі голови ОТГ під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 08:15
Невідомі скоїли підпал майна, який належить родині голови Підгайцівської ОТГ Юрію Семенюку.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
Пожежа сталася вночі 30 січня.
За попередніми даними, згорів екскаватор та два автомобілі. Враховуючи обставини підпалу, є всі підстави вважати, що ця надзвичайна подія є продовженням серії підпалів та нападів на волинських активістів, які вже скоювала певна група осіб.
Зазначають, що техніка належить дружині посадовця.
У зв’язку із цим, голова Волинської облдержадміністрації терміново перериває свою відпустку та повертається у Луцьк. Також дано доручення зібрати нараду за участю керівників всіх силових відомств Волинської області на 11:00 30 січня.
Зокрема, голова ОДА розглядає варіант звернення до Президента України з вимогою командирувати на Волинь силовиків з центральних апаратів правоохоронних органів для відновлення правопорядку у Волинській області.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
Пожежа сталася вночі 30 січня.
За попередніми даними, згорів екскаватор та два автомобілі. Враховуючи обставини підпалу, є всі підстави вважати, що ця надзвичайна подія є продовженням серії підпалів та нападів на волинських активістів, які вже скоювала певна група осіб.
Зазначають, що техніка належить дружині посадовця.
У зв’язку із цим, голова Волинської облдержадміністрації терміново перериває свою відпустку та повертається у Луцьк. Також дано доручення зібрати нараду за участю керівників всіх силових відомств Волинської області на 11:00 30 січня.
Зокрема, голова ОДА розглядає варіант звернення до Президента України з вимогою командирувати на Волинь силовиків з центральних апаратів правоохоронних органів для відновлення правопорядку у Волинській області.
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