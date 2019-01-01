вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські селяни на ретрофото

Волинські селяни на ретрофото
На одному із Інтернет-аукціонів вдалось натрапити на цікаві світлини, зроблені в селах Волинської області в 1950-1960-х роках.

Світлини були виконані на замовлення найбільшого в Радянському Союзі інформаційного агентства, яке існувало з 1927 року.

Репортажна фотографія – цікавий жанр, адже фотограф повинен володіти загостреним відчуттям вчасно зловити вдалий момент. Саме так працювали фотографи ТАРС. Ніхто точно не візьметься порахувати і сказати скільки мільйонів кадрів було зроблено в ТАРС.

На представлених світлинах – мешканці сіл Луцького, Ківерцівського, Турійського, Локачинського, Камінь-Каширського районів, за роботою, а саме, під час збору врожаю, випасу худоби. Можливо, хтось із читачів упізнає своїх предків.

Збір урожаю, село Княгининок (Маяки), Луцький р-н, 1966 р.
Збір урожаю, село Княгининок (Маяки), Луцький р-н, 1966 р.
Село Воєгоща, Камінь-Каширський р-н, 1966 р.
Село Воєгоща, Камінь-Каширський р-н, 1966 р.
Літній табір для худоби, с. Лище, Луцький р-н, 1963 р.
Літній табір для худоби, с. Лище, Луцький р-н, 1963 р.
Після збору врожаю пшениці, Турійський р-н, 1959 р.
Після збору врожаю пшениці, Турійський р-н, 1959 р.
Збір пшениці, Локачинський р-н, 1965 р.
Збір пшениці, Локачинський р-н, 1965 р.
Музей в урочищі Лопатень, Ківерцівський р-н.
Музей в урочищі Лопатень, Ківерцівський р-н.
Випасання худоби. Десь у Волинській області.
Випасання худоби. Десь у Волинській області.
Ківерцівський район
Ківерцівський район

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ретрофото, Волинь, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Гарні фото,..клятий совок. А зараз?...перекидка папірос в Польшу, копання бурштину...виїзд на заробітки...зараз набагато краще.
Відповісти
Вибір редактора
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
ТОП-8 найоплачуваніших вакансій Волині
Волинські «кіборги» протестують проти використання захисників ДАПу у політичних іграх. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бути добру: у Рівному хлопець подарував майже 200 квитків на проїзд у тролейбусі
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку на 30 січня
Сьогодні, 09:00
Волинські селяни на ретрофото
Сьогодні, 08:48
Випускники волинських вишів, які працюють за спеціальністю, можуть отримати грошову допомогу
Сьогодні, 08:26
Невідомі спалили екскаватор і два автомобілі голови ОТГ під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 08:15
Схожі новини
Коні, люди та віз: опублікували унікальне ретрофото волинського човна Коні, люди та віз: опублікували унікальне ретрофото волинського човна
19 січень, 18:23
Показали ретрофото відомої акторки з Волині Показали ретрофото відомої акторки з Волині
11 січень, 08:58
У мережі показали, якою була школа на Волині понад 50 років тому. РЕТРОФОТО У мережі показали, якою була школа на Волині понад 50 років тому. РЕТРОФОТО
02 січень, 19:43
Луцький фотограф поділився світлиною замку Любарта 22-річної давнини Луцький фотограф поділився світлиною замку Любарта 22-річної давнини
02 січень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Дніпрі з гранатомета обстріляли автомобіль кримінального авторитета
Сьогодні, 10:04
 0
У Ковелі затримали двох хуліганів-дебоширів
Сьогодні, 09:52
 0
Мішки з непотребом і ганчір’я: у Луцьку на низці вулиць – стихійні смітники. ФОТО
Сьогодні, 09:47
 0
На Волині ще дві церкви виявили бажання перейти до ПЦУ
Сьогодні, 09:35
 0
У Луцьку затримали засудженого, який перебував в розшуку
Сьогодні, 09:31
 0
Медіа
відео
1/8