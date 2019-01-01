Волинські селяни на ретрофото

Збір урожаю, село Княгининок (Маяки), Луцький р-н, 1966 р.

Село Воєгоща, Камінь-Каширський р-н, 1966 р.

Літній табір для худоби, с. Лище, Луцький р-н, 1963 р.

Після збору врожаю пшениці, Турійський р-н, 1959 р.

Збір пшениці, Локачинський р-н, 1965 р.

Музей в урочищі Лопатень, Ківерцівський р-н.

Випасання худоби. Десь у Волинській області.

Ківерцівський район

На одному із Інтернет-аукціонів вдалось натрапити на цікаві світлини, зроблені в селах Волинської області в 1950-1960-х роках.Світлини були виконані на замовлення найбільшого в Радянському Союзі інформаційного агентства, яке існувало з 1927 року.Репортажна фотографія – цікавий жанр, адже фотограф повинен володіти загостреним відчуттям вчасно зловити вдалий момент. Саме так працювали фотографи ТАРС. Ніхто точно не візьметься порахувати і сказати скільки мільйонів кадрів було зроблено в ТАРС.На представлених світлинах – мешканці сіл Луцького, Ківерцівського, Турійського, Локачинського, Камінь-Каширського районів, за роботою, а саме, під час збору врожаю, випасу худоби. Можливо, хтось із читачів упізнає своїх предків.