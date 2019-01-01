Волинські селяни на ретрофото
Сьогодні, 08:48
На одному із Інтернет-аукціонів вдалось натрапити на цікаві світлини, зроблені в селах Волинської області в 1950-1960-х роках.
Світлини були виконані на замовлення найбільшого в Радянському Союзі інформаційного агентства, яке існувало з 1927 року.
Репортажна фотографія – цікавий жанр, адже фотограф повинен володіти загостреним відчуттям вчасно зловити вдалий момент. Саме так працювали фотографи ТАРС. Ніхто точно не візьметься порахувати і сказати скільки мільйонів кадрів було зроблено в ТАРС.
На представлених світлинах – мешканці сіл Луцького, Ківерцівського, Турійського, Локачинського, Камінь-Каширського районів, за роботою, а саме, під час збору врожаю, випасу худоби. Можливо, хтось із читачів упізнає своїх предків.
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Світлини були виконані на замовлення найбільшого в Радянському Союзі інформаційного агентства, яке існувало з 1927 року.
Репортажна фотографія – цікавий жанр, адже фотограф повинен володіти загостреним відчуттям вчасно зловити вдалий момент. Саме так працювали фотографи ТАРС. Ніхто точно не візьметься порахувати і сказати скільки мільйонів кадрів було зроблено в ТАРС.
На представлених світлинах – мешканці сіл Луцького, Ківерцівського, Турійського, Локачинського, Камінь-Каширського районів, за роботою, а саме, під час збору врожаю, випасу худоби. Можливо, хтось із читачів упізнає своїх предків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Гарні фото,..клятий совок. А зараз?...перекидка папірос в Польшу, копання бурштину...виїзд на заробітки...зараз набагато краще.
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