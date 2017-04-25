«Луцькводоканал» побудує свій стадіон

КП «Луцькводоканал» дали дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування спортивного комплексу на вулиці Теремнівській.Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.Начальник управління земельних ресурсівповідомив, що підприємство звернулося з клопотанням про будівництво стадіону для працівників водоканалу на площі в гектар.Депутатнаголосив, що підприємство постійно отримує дотації з бюджету, але хоче зводити такий об’єкт. Тож поцікавився, за які гроші планують здійснювати роботи.Директор «Луцькводоканалу»розповів, що у районі Теремно раніше було багато об’єктів спортивної інфраструктури, проте зараз поле захаращене. У 2014 році, коли почалися перші громадські ініціативи, мешканці подали всі документи на відновлення стадіону. Відтак, на Теремнівській планують облаштувати футбольне поле на 90 метрів з кріслами та спорудою з перевдягальнями.«У нас на підприємстві є футбольна команда і ми вже двічі приймали участь у всеукраїнських турнірах. Тож ми звернулися з ініціативною, аби дати дітям і нашим працівникам займатися спортом. Зараз ми мусимо ходити по школах і тихенько грати у футбол, адже у нас немає відкритого поля», - каже Гуменюк. Підприємство хоче залучити до фінансування будівництва представників бізнесу.Депутатхотів взяти слово з Віктора Гуменюка, що в подальшому цю землю не передадуть в оренду чи суборенду іншим організаціям, проте той сказав, що «використовуватиме всі можливості для будівництва та функціонування стадіону».«Ми проходили історію, коли «Луцьктепло» оформляло землю під спортивні майданчики, а в подальшому передавало їх в суборенду іншим структурам. Цьогоріч заклали 16,5 мільйонів дотацій «Луцькводоканалу». Кожен має відповідати за свій напрямок, а не займатися чимось іншим. У цьому випадку – спортом. У нас є департамент сім’ї, молоді та спорту для цього», - наголосивУ підсумку 24 з 35 депутатів підтримали будівництво стадіону, тому його таки зведуть.