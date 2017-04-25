«Луцькводоканал» побудує свій стадіон
Сьогодні, 11:56
КП «Луцькводоканал» дали дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування спортивного комплексу на вулиці Теремнівській.
Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала повідомив, що підприємство звернулося з клопотанням про будівництво стадіону для працівників водоканалу на площі в гектар.
Депутат Павло Данильчук наголосив, що підприємство постійно отримує дотації з бюджету, але хоче зводити такий об’єкт. Тож поцікавився, за які гроші планують здійснювати роботи.
Директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк розповів, що у районі Теремно раніше було багато об’єктів спортивної інфраструктури, проте зараз поле захаращене. У 2014 році, коли почалися перші громадські ініціативи, мешканці подали всі документи на відновлення стадіону. Відтак, на Теремнівській планують облаштувати футбольне поле на 90 метрів з кріслами та спорудою з перевдягальнями.
«У нас на підприємстві є футбольна команда і ми вже двічі приймали участь у всеукраїнських турнірах. Тож ми звернулися з ініціативною, аби дати дітям і нашим працівникам займатися спортом. Зараз ми мусимо ходити по школах і тихенько грати у футбол, адже у нас немає відкритого поля», - каже Гуменюк. Підприємство хоче залучити до фінансування будівництва представників бізнесу.
Депутат Андрій Покровський хотів взяти слово з Віктора Гуменюка, що в подальшому цю землю не передадуть в оренду чи суборенду іншим організаціям, проте той сказав, що «використовуватиме всі можливості для будівництва та функціонування стадіону».
«Ми проходили історію, коли «Луцьктепло» оформляло землю під спортивні майданчики, а в подальшому передавало їх в суборенду іншим структурам. Цьогоріч заклали 16,5 мільйонів дотацій «Луцькводоканалу». Кожен має відповідати за свій напрямок, а не займатися чимось іншим. У цьому випадку – спортом. У нас є департамент сім’ї, молоді та спорту для цього», - наголосив Андрій Козюра.
У підсумку 24 з 35 депутатів підтримали будівництво стадіону, тому його таки зведуть.
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Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала повідомив, що підприємство звернулося з клопотанням про будівництво стадіону для працівників водоканалу на площі в гектар.
Депутат Павло Данильчук наголосив, що підприємство постійно отримує дотації з бюджету, але хоче зводити такий об’єкт. Тож поцікавився, за які гроші планують здійснювати роботи.
Директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк розповів, що у районі Теремно раніше було багато об’єктів спортивної інфраструктури, проте зараз поле захаращене. У 2014 році, коли почалися перші громадські ініціативи, мешканці подали всі документи на відновлення стадіону. Відтак, на Теремнівській планують облаштувати футбольне поле на 90 метрів з кріслами та спорудою з перевдягальнями.
«У нас на підприємстві є футбольна команда і ми вже двічі приймали участь у всеукраїнських турнірах. Тож ми звернулися з ініціативною, аби дати дітям і нашим працівникам займатися спортом. Зараз ми мусимо ходити по школах і тихенько грати у футбол, адже у нас немає відкритого поля», - каже Гуменюк. Підприємство хоче залучити до фінансування будівництва представників бізнесу.
Депутат Андрій Покровський хотів взяти слово з Віктора Гуменюка, що в подальшому цю землю не передадуть в оренду чи суборенду іншим організаціям, проте той сказав, що «використовуватиме всі можливості для будівництва та функціонування стадіону».
«Ми проходили історію, коли «Луцьктепло» оформляло землю під спортивні майданчики, а в подальшому передавало їх в суборенду іншим структурам. Цьогоріч заклали 16,5 мільйонів дотацій «Луцькводоканалу». Кожен має відповідати за свій напрямок, а не займатися чимось іншим. У цьому випадку – спортом. У нас є департамент сім’ї, молоді та спорту для цього», - наголосив Андрій Козюра.
У підсумку 24 з 35 депутатів підтримали будівництво стадіону, тому його таки зведуть.
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Коментарі 4
Значить на очисні, щоб не смерділи грошей немає, а на стадіон будь ласка скільки завгодно. Це не влада, а якісь чмошники
от придурки, як вони могли таке погодити . Бідний Водоканал має за шо строїтись.? та щей не очисні чи труби нові, а футбольне поле. Депутатаи очніться , або скоро вас звідси виженуть!
А може хтось пояснити, за який кошт збиткове, дотаційне підприємство збирається будувати та обслуговувати стадіон? Це якийсь театр абсурду...
Ну так для того і поставили "свого", директора, щоб гроші із бюджета тягнути.
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