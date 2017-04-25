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«Луцькводоканал» побудує свій стадіон

«Луцькводоканал» побудує свій стадіон
КП «Луцькводоканал» дали дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування спортивного комплексу на вулиці Теремнівській.

Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.

Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала повідомив, що підприємство звернулося з клопотанням про будівництво стадіону для працівників водоканалу на площі в гектар.

Депутат Павло Данильчук наголосив, що підприємство постійно отримує дотації з бюджету, але хоче зводити такий об’єкт. Тож поцікавився, за які гроші планують здійснювати роботи.

Директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк розповів, що у районі Теремно раніше було багато об’єктів спортивної інфраструктури, проте зараз поле захаращене. У 2014 році, коли почалися перші громадські ініціативи, мешканці подали всі документи на відновлення стадіону. Відтак, на Теремнівській планують облаштувати футбольне поле на 90 метрів з кріслами та спорудою з перевдягальнями.

«У нас на підприємстві є футбольна команда і ми вже двічі приймали участь у всеукраїнських турнірах. Тож ми звернулися з ініціативною, аби дати дітям і нашим працівникам займатися спортом. Зараз ми мусимо ходити по школах і тихенько грати у футбол, адже у нас немає відкритого поля», - каже Гуменюк. Підприємство хоче залучити до фінансування будівництва представників бізнесу.

Депутат Андрій Покровський хотів взяти слово з Віктора Гуменюка, що в подальшому цю землю не передадуть в оренду чи суборенду іншим організаціям, проте той сказав, що «використовуватиме всі можливості для будівництва та функціонування стадіону».

«Ми проходили історію, коли «Луцьктепло» оформляло землю під спортивні майданчики, а в подальшому передавало їх в суборенду іншим структурам. Цьогоріч заклали 16,5 мільйонів дотацій «Луцькводоканалу». Кожен має відповідати за свій напрямок, а не займатися чимось іншим. У цьому випадку – спортом. У нас є департамент сім’ї, молоді та спорту для цього», - наголосив Андрій Козюра.

У підсумку 24 з 35 депутатів підтримали будівництво стадіону, тому його таки зведуть.

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Теги: спорт, стадіон, будівництво
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Коментарі 4
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Значить на очисні, щоб не смерділи грошей немає, а на стадіон будь ласка скільки завгодно. Це не влада, а якісь чмошники
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от придурки, як вони могли таке погодити . Бідний Водоканал має за шо строїтись.? та щей не очисні чи труби нові, а футбольне поле. Депутатаи очніться , або скоро вас звідси виженуть!
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А може хтось пояснити, за який кошт збиткове, дотаційне підприємство збирається будувати та обслуговувати стадіон? Це якийсь театр абсурду...
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Ну так для того і поставили "свого", директора, щоб гроші із бюджета тягнути.
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