На трасі Ковель-Чернівці трапилась смертельна аварія
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На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» поблизу села Яблунів Тернопільської області, трапилася смертельна аварія.
Подія трапилась 30 січня, вранці, близько 8 години, - інформує Патрульна поліція Тернопільської області.
За попередніми даними, 26-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter виїхав на зустрічну смугу для руху та зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. Внаслідок автопригоди, водій Mercedes від отриманих травм загинув на місці події.
На місце ДТП прибула слідчо-оперативна група, яка і встановлюватиме всі деталі інциденту. Екіпаж патрульної поліції забезпечує безпеку дорожнього руху під час оформлення матеріалів ДТП.
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Подія трапилась 30 січня, вранці, близько 8 години, - інформує Патрульна поліція Тернопільської області.
За попередніми даними, 26-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter виїхав на зустрічну смугу для руху та зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. Внаслідок автопригоди, водій Mercedes від отриманих травм загинув на місці події.
На місце ДТП прибула слідчо-оперативна група, яка і встановлюватиме всі деталі інциденту. Екіпаж патрульної поліції забезпечує безпеку дорожнього руху під час оформлення матеріалів ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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