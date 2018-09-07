На трасі Ковель-Чернівці трапилась смертельна аварія





Подія трапилась 30 січня, вранці, близько 8 години, - інформує Патрульна поліція Тернопільської області.



За попередніми даними, 26-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter виїхав на зустрічну смугу для руху та зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. Внаслідок автопригоди, водій Mercedes від отриманих травм загинув на місці події.



На місце ДТП прибула слідчо-оперативна група, яка і встановлюватиме всі деталі інциденту. Екіпаж патрульної поліції забезпечує безпеку дорожнього руху під час оформлення матеріалів ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» поблизу села Яблунів Тернопільської області, трапилася смертельна аварія.Подія трапилась 30 січня, вранці, близько 8 години, - інформує Патрульна поліція Тернопільської області.За попередніми даними, 26-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter виїхав на зустрічну смугу для руху та зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. Внаслідок автопригоди, водій Mercedes від отриманих травм загинув на місці події.На місце ДТП прибула слідчо-оперативна група, яка і встановлюватиме всі деталі інциденту. Екіпаж патрульної поліції забезпечує безпеку дорожнього руху під час оформлення матеріалів ДТП.

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