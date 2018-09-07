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На трасі Ковель-Чернівці трапилась смертельна аварія

На трасі Ковель-Чернівці трапилась смертельна аварія
На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» поблизу села Яблунів Тернопільської області, трапилася смертельна аварія.

Подія трапилась 30 січня, вранці, близько 8 години, - інформує Патрульна поліція Тернопільської області.

За попередніми даними, 26-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter виїхав на зустрічну смугу для руху та зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. Внаслідок автопригоди, водій Mercedes від отриманих травм загинув на місці події.

На місце ДТП прибула слідчо-оперативна група, яка і встановлюватиме всі деталі інциденту. Екіпаж патрульної поліції забезпечує безпеку дорожнього руху під час оформлення матеріалів ДТП.


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Теги: аварія, смерть, Ковель, Чернівці
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