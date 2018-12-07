«Порушують навіть KOROLі»: луцькі муніципали покарали автохамів. ФОТО

Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька покарали водіїв 16-ох автівок, які паркувалися з порушеннями."Дехто з них ще й досі не зрозумів, що пішохідні доріжки створені для пішоходів, а зелені зони та дитячі майданчики – не ті місця, де можна залишити свій автомобіль", - йдеться у повідомленні прес-служби муніципалів.16 складених адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП – це результат роботи інспекторів департаменту муніципальної варти Луцька.Шість протоколів склали на водіїв в новому сквері на проспекті Волі, 7. Решта – на вулицях Замковій, Конякіна, Кравчука та Євгена Сверстюка."Порушують Правила благоустрою нашого міста навіть KOROLі", - прокоментували муніципали.Перш ніж скласти адмінпротокол, інспектори роз’яснюють власникам автомобілів пункти Правил благоустрою міста та наполягають не повторювати зроблених сьогодні помилок."Зателефонувавши на телефон гарячої лінії відділу «Група швидкого реагування» за номером 067-0000-679, кожен лучанин може допомогти нам зробити відомим порушника Правил благоустрою міста Луцька в частині паркування. Зробити це можна й в інший спосіб, написавши в месенджери Viber, Telegram, WhatsApp, а також на офіційну сторінку Департаменту у соціальній мережі Facebook", - йдеться у повідомленні.