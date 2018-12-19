Волинянину виповнилося 103 роки

Жителю Ратнівського районувиповнилось 103 роки.Він найстаріший житель району, – йдеться на Facebook-сторінці районної газети «Ратнівщина».Петро Федорович Приймачук більше 40 років віддав роботі зв’язківця, з яких 35 працював у Ратнівському вузлі зв’язку з подальшим його перейменуванням. По його стопах пішли і дві доньки – Надія та Тетяна, які весь свій трудовий вік пропрацювали у зв’язку, та внук.Петро Федорович прийшов на роботу у вузол зв’язку у 1949 році після навчання у Володимир-Волинській школі механізації - наглядач по радіовузлах, технік зв’язку, старший електромеханік, станційний монтер 4 розряду, електромонтер по обслуговуванню електроустановок. На відпочинок пішов у 1991 році, пропрацювавши п’ятнадцять років після призначення пенсії.За участі Петра Приймачука у Ратнівському та Камінь-Каширському районах побудували тринадцять радіовузлів, які він потім обслуговував, ремонтував.Нагороджений грамотами різних ступенів, медаллю «50 років Волинського радіо». За його інструкцією були зроблені і запущені у виробництво нові кігті для роботи монтерів на залізобетонних опорах. Його винахід у 1968 році був представлений на виставку досягнень народного господарства і Петро Приймачук був затвердженим учасником ВДНГ, яка проходила у Москві. Правда, авторства чоловік не добився, та, по суті, й не добивався... На його рахунку й чимало інших винаходів, які стосуються роботи у зв’язку.Петро Приймачук ще донедавна щось конструював, ремонтував, паяв. Зазначають, що дід Петро ніколи не курив, пив у міру, намагався не сердитись і ніколи ні з ким не сварився. Він постійно у русі і завжди до людей з добром – у цьому і секрет довголіття, вважає іменинник.