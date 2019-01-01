Пацієнт здолав 15 000 кілометрів, щоб зробити пластику на Волині

У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об`єднанні оперували пацієнта з Австралії.Про такий "медичний туризм" повідомили у медустанові.Так, один з недавніх пацієнтів клініки подолав 15 тисяч кілометрів, аби йому зробили пластичну операцію у ковельській лікарні."Ми лікуємо Всіх – не залежно від громадянства, національності та віросповідання. Географія наших пацієнтів вражає – на пластичні операції до нас їдуть навіть з Сіднею. Так, пацієнт М. подолав 15,4 тис. кілометрів заради своєї краси", - розповіли медики.