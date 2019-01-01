Пацієнт здолав 15 000 кілометрів, щоб зробити пластику на Волині
Сьогодні, 14:15
У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об`єднанні оперували пацієнта з Австралії.
Про такий "медичний туризм" повідомили у медустанові.
Так, один з недавніх пацієнтів клініки подолав 15 тисяч кілометрів, аби йому зробили пластичну операцію у ковельській лікарні.
"Ми лікуємо Всіх – не залежно від громадянства, національності та віросповідання. Географія наших пацієнтів вражає – на пластичні операції до нас їдуть навіть з Сіднею. Так, пацієнт М. подолав 15,4 тис. кілометрів заради своєї краси", - розповіли медики.
Фото ілюстративне
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Про такий "медичний туризм" повідомили у медустанові.
Так, один з недавніх пацієнтів клініки подолав 15 тисяч кілометрів, аби йому зробили пластичну операцію у ковельській лікарні.
"Ми лікуємо Всіх – не залежно від громадянства, національності та віросповідання. Географія наших пацієнтів вражає – на пластичні операції до нас їдуть навіть з Сіднею. Так, пацієнт М. подолав 15,4 тис. кілометрів заради своєї краси", - розповіли медики.
Фото ілюстративне
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Коментарі 2
А фото пацієнта від криворуких пластичних хірургів в студію що слабо
На Волині лікарі можуть тільки воко на дупу натягнути ...
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