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Пацієнт здолав 15 000 кілометрів, щоб зробити пластику на Волині

Пацієнт здолав 15 000 кілометрів, щоб зробити пластику на Волині
У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об`єднанні оперували пацієнта з Австралії.

Про такий "медичний туризм" повідомили у медустанові.

Так, один з недавніх пацієнтів клініки подолав 15 тисяч кілометрів, аби йому зробили пластичну операцію у ковельській лікарні.

"Ми лікуємо Всіх – не залежно від громадянства, національності та віросповідання. Географія наших пацієнтів вражає – на пластичні операції до нас їдуть навіть з Сіднею. Так, пацієнт М. подолав 15,4 тис. кілометрів заради своєї краси", - розповіли медики.

Фото ілюстративне

Пацієнт здолав 15 000 кілометрів, щоб зробити пластику на Волині

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Теги: Ковель, лікарня, медики
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Коментарі 2
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А фото пацієнта від криворуких пластичних хірургів в студію що слабо
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На Волині лікарі можуть тільки воко на дупу натягнути ...
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