У Луцьку в Стиру втопився пенсіонер. ФОТО





Про це розповіла родичка чоловіка Віра Гороль, – йдеться на сторінці у Facebook



Очевидець події, який назвався Віталієм, сказав, що чоловікові – більше 70 років, він моржував майже 20 років.



Зараз водолази та правоохоронці шукають чоловіка. З часу, як чоловік пірнув, минула година.



Деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Центральному пляжі чоловік пірнув у воду та не виплив.Про це розповіла родичка чоловіка, – йдеться на сторінці у Facebook UA:Волинь Очевидець події, який назвався, сказав, що чоловікові – більше 70 років, він моржував майже 20 років.Зараз водолази та правоохоронці шукають чоловіка. З часу, як чоловік пірнув, минула година.Деталі - згодом.

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