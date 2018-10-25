У Луцьку в Стиру втопився пенсіонер. ФОТО
Сьогодні, 16:09
У Луцьку на Центральному пляжі чоловік пірнув у воду та не виплив.
Про це розповіла родичка чоловіка Віра Гороль, – йдеться на сторінці у Facebook UA:Волинь.
Очевидець події, який назвався Віталієм, сказав, що чоловікові – більше 70 років, він моржував майже 20 років.
Зараз водолази та правоохоронці шукають чоловіка. З часу, як чоловік пірнув, минула година.
Деталі - згодом.
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Про це розповіла родичка чоловіка Віра Гороль, – йдеться на сторінці у Facebook UA:Волинь.
Очевидець події, який назвався Віталієм, сказав, що чоловікові – більше 70 років, він моржував майже 20 років.
Зараз водолази та правоохоронці шукають чоловіка. З часу, як чоловік пірнув, минула година.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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