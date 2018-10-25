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У Луцьку в Стиру втопився пенсіонер. ФОТО

У Луцьку в Стиру втопився пенсіонер. ФОТО
У Луцьку на Центральному пляжі чоловік пірнув у воду та не виплив.

Про це розповіла родичка чоловіка Віра Гороль, – йдеться на сторінці у Facebook UA:Волинь.

Очевидець події, який назвався Віталієм, сказав, що чоловікові – більше 70 років, він моржував майже 20 років.

Зараз водолази та правоохоронці шукають чоловіка. З часу, як чоловік пірнув, минула година.

Деталі - згодом.
У Луцьку в Стиру втопився пенсіонер. ФОТО
У Луцьку в Стиру втопився пенсіонер. ФОТО
У Луцьку в Стиру втопився пенсіонер. ФОТО

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Теги: трагедія, Луцьк, смерть, пляж, пенсіонер
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