У Луцьку дівчинку, яка хворіла на кір, не пускають у школу





Хоча батьки запевняють – після перенесеної хвороби у дівчинки – пожиттєвий імунітет, - пише



Що каже родина

Донька Сергія Берчука навчається у п’ятому класі Луцької ЗОШ №11. Після канікул дівчинка прийшла до школи, однак згодом батькам сказали більше не приводити її до навчального закладу, поки не зроблять щеплення від кору.



Хоча, батьки запевняють – у 2012 році дитина перехворіла на кір, що свого часу підтвердив педіатр. Також дитині зробили аналіз крові на наявність антитіл до кору.



«Результат позитивний, а це означає, що вона не може бути носієм хвороби. Ми пояснили у школі, що дитина більше не захворіє, але там відповіли, що їх це не цікавить, потрібна довідка з поліклініки про те, що щеплення є», - каже батько.



«У нас своє бачення. У складі вакцин є ртуть і абортовані диплоїдні клітини ембріонів (тканини людських ембріонів використовувались для виготовлення деяких вакцин лише у 60-х роках минулого століття, – ред.) Серед офіційних побічних ефектів є анафілактичний шок (рідкісна алергічна реакція, яка проявляється удушенням, може виникнути через ліки, їжу, укуси комах, - ред.). Якщо порівнювати дитячу хворобу кір і анафілактичний шок, то мені краще, щоб дитина отримала пожиттєвий імунітет природним шляхом», - переконаний Сергій Берчук.



Що кажуть у школі

У школі №11 знають про те, що дитина раніше хворіла на кір. Однак, для захисту від хвороб, кажуть, цього недостатньо.



«Щеплення від кору захищає також від двох інших інфекцій – краснухи і паротиту, і до них у цієї дитини немає імунітету. Тому те, що вона перехворіла на кір, не означає, що дитина може відвідувати навчальний заклад», - пояснює директорка навчального закладу Наталія Гаць.



«Є спільний лист Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти та науки, розпорядження Волинської ОДА, в яких є зобов’язання не дозволяти відвідування закладів дошкільної освіти та загольноосвітніх закладів дітям, яким не проведено щеплень, відповідно до календаря. В цьому ж розпорядженні є пункт: «вказати керівникам освітніх установ на персональну відповідальність за дотримання санітарного законодавства». Я цього документу дотримуюсь», - наголошує освітянка.



З її слів, наразі школу не відвідують 20 дітей, в яких немає щеплень КПК (кір, паротит, краснуха), більшість з них – у молодших класах. Такі діти можуть консультуватись щодо навчання з вчителями.



Також 25 січня першокласниця, яка навчається у школі, захворіла на кір. Вона не мала повторної вакцини. Через це від навчання тимчасово відсторонили і її сестру-четвертокласницю.



Що кажуть лікарі

Головна лікарка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська каже, що дитина потребує щеплення, відповідно до національного календаря, у будь-якому випадку. Згідно з документом, перенесене захворювання на кір, епідемічний паротит чи краснуху не є протипоказами до щеплення тривакциною.



З її слів, цьогоріч лише протягом січня у Луцьку на кір захворіло 104 дитини, тоді як протягом всього минулого року – 208 і дорослих, і дітей.



«Захворюваність росте лише через одну причину – низький відсоток охоплення щепленнями. Для щеплень в суботу додатково вийшло на роботу два лікарі і чотири медсестри у поліклініках на проспекті Волі і Чорновола. Всіх запросили в інтернеті, у ЗМі. В результаті прийшло лише 39 людей», - наголошує лікарка.



«Якщо не будемо робити вакцинацію, будемо жити, як країни третього світу в Африці, де під час спалахів приїздить Червоний Хрест і усіх масово щеплює», - додає медик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку ученицю 5 класу, яка хворіла на кір, але не має щеплення, не пускають до школи.Хоча батьки запевняють – після перенесеної хвороби у дівчинки – пожиттєвий імунітет, - пише Перший Доньканавчається у п’ятому класі Луцької ЗОШ №11. Після канікул дівчинка прийшла до школи, однак згодом батькам сказали більше не приводити її до навчального закладу, поки не зроблять щеплення від кору.Хоча, батьки запевняють – у 2012 році дитина перехворіла на кір, що свого часу підтвердив педіатр. Також дитині зробили аналіз крові на наявність антитіл до кору.«Результат позитивний, а це означає, що вона не може бути носієм хвороби. Ми пояснили у школі, що дитина більше не захворіє, але там відповіли, що їх це не цікавить, потрібна довідка з поліклініки про те, що щеплення є», - каже батько.«У нас своє бачення. У складі вакцин є ртуть і абортовані диплоїдні клітини ембріонівСеред офіційних побічних ефектів є анафілактичний шок. Якщо порівнювати дитячу хворобу кір і анафілактичний шок, то мені краще, щоб дитина отримала пожиттєвий імунітет природним шляхом», - переконаний Сергій Берчук.У школі №11 знають про те, що дитина раніше хворіла на кір. Однак, для захисту від хвороб, кажуть, цього недостатньо.«Щеплення від кору захищає також від двох інших інфекцій – краснухи і паротиту, і до них у цієї дитини немає імунітету. Тому те, що вона перехворіла на кір, не означає, що дитина може відвідувати навчальний заклад», - пояснює директорка навчального закладу«Є спільний лист Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти та науки, розпорядження Волинської ОДА, в яких є зобов’язання не дозволяти відвідування закладів дошкільної освіти та загольноосвітніх закладів дітям, яким не проведено щеплень, відповідно до календаря. В цьому ж розпорядженні є пункт: «вказати керівникам освітніх установ на персональну відповідальність за дотримання санітарного законодавства». Я цього документу дотримуюсь», - наголошує освітянка.З її слів, наразі школу не відвідують 20 дітей, в яких немає щеплень КПК (кір, паротит, краснуха), більшість з них – у молодших класах. Такі діти можуть консультуватись щодо навчання з вчителями.Також 25 січня першокласниця, яка навчається у школі, захворіла на кір. Вона не мала повторної вакцини. Через це від навчання тимчасово відсторонили і її сестру-четвертокласницю.Головна лікарка Луцької міської дитячої поліклінікикаже, що дитина потребує щеплення, відповідно до національного календаря, у будь-якому випадку. Згідно з документом, перенесене захворювання на кір, епідемічний паротит чи краснуху не є протипоказами до щеплення тривакциною.З її слів, цьогоріч лише протягом січня у Луцьку на кір захворіло 104 дитини, тоді як протягом всього минулого року – 208 і дорослих, і дітей.«Захворюваність росте лише через одну причину – низький відсоток охоплення щепленнями. Для щеплень в суботу додатково вийшло на роботу два лікарі і чотири медсестри у поліклініках на проспекті Волі і Чорновола. Всіх запросили в інтернеті, у ЗМі. В результаті прийшло лише 39 людей», - наголошує лікарка.«Якщо не будемо робити вакцинацію, будемо жити, як країни третього світу в Африці, де під час спалахів приїздить Червоний Хрест і усіх масово щеплює», - додає медик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію