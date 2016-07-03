За 2018 рік волинські лісгоспи заробили понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень





Зокрема, 132,2 млн грн надійшло до Державного бюджету, 112,5 млн грн – це податки та платежі до місцевих бюджетів; сума єдиного соціального внеску становить 81,2 млн грн. Тобто бюджети районів Волині за 2018 рік отримали від лісівників 112,5 мільйонів гривень.



По це інформує



За 2018 рік прибутково спрацювали всі держлісгоси області.



За результатами 2018 року лісгоспи Волині отримали 1 млрд 252 млн 479 тис. грн чистого доходу, що на 285 млн 753 тис. грн більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року (приріст 30%).



Традиційно джерелами надходження коштів є:



– дохід від реалізації лісопродукції, що за поточний рік становить721 млн 022 тис. грн,



– дохід від реалізації продукції переробки – 492 млн 569 тис. грн,



– дохід від мисливського господарства – 2 млн 370 тис. грн,



– дохід від реалізації іншої лісогосподарської продукції – 18 млн 383 тис. грн,



– дохід від реалізації послуг – 18 млн 135 тис. грн.



Протягом року вдалося підвищити заробітну плату на 25%. Так, середня заробітна плата лісівників за 2018 рік становить 10 тисяч гривень. Зокрема у ДП «Городоцьке ЛГ» – 13 тис. 491 грн, ДП «Маневицьке ЛГ» – 11 тис. 697 грн, ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» – 11 тис. 922 грн.



71 млн грн – обсяг капітальних інвестицій у 2018 році.



Сюди увійшли:



– 9,4 млн грн інвестовано у модернізацію ДП «Любомльське ЛГ»,



– 7 млн грн капітальних інвестицій здійснено державним підприємством Маневицьке ЛГ»,



– 7,7 млн грн капітальні інвестиції ДП «Камінь-Каширське ЛГ»,



– 5,6 млн грн інвестиції уДП « Старовижівське ЛГ».



Підприємствами області загалом придбано та оновлено основних засобів виробництва на суму майже 36,2 млн грн.



Лісівники вкотре переконались, що труднощі розвивають.



Саме події навколо галузі стали стимулом для роботи над поглибленням переробки деревини. Зменшення відходів, зниження собівартості, розширення асортименту, нові ринки збуту, підвищення конкурентоспроможності – таку мету переслідували лісогосподарські підприємства, оновлюючи обладнання.



Кожен, хто був присутній на введенні в експлуатацію нових лісопильних ліній «Skywood», переконалися, що на всіх трьох об’єктах створено комфортні робочі місця.



Запуск нового обладнання – це можливість наростити об’єми переробки.



Так, за 2018-й перероблено 423 тис. куб. м деревини, що на 39 тис. куб. м більше, ніж за 2017 рік.



Обсяг переробки деревини відомчими підприємствами ВОУЛМГ становив 30% від обсягу заготівлі круглого лісу і є найвищим серед відомчих підприємств Держлісагентства України.



Разом із цим варто наголосити, що порівняно із попереднім роком, підвищено об’єми переробленої деревини майже в усіх виробничих підрозділах.



На кінець року відсоток продукції лісозаготівель у загальній структурі реалізації становить 56%, продукції переробки – 44%. У грошовому еквіваленті це – 704,5 млн грн, отриманих від реалізації лісопродукції проти 536,3 млн грн надходжень від продажу продукції переробки.



У зв’язку із зростанням попиту на альтернативні види палива та подорожчанням енергоносіїв було прийнято рішення про збільшення підприємствами випуску тріски технологічної до 5,8 тис. м3 на місяць.



Паралельно із розвитком виробництва особлива увага приділялася дотриманню вимог охорони праці. У цей напрямок за рік інвестовано понад 11 млн грн.



Більш пильно попрацювали над відбором спецсортиментів та пиловників вищих сортів – маємо показник 80% виходу ділових лісоматеріалів від рубок головного користування і досягли загалом об’ємів 392,3 тис. кбм. по року.



Приємно, що робота держлісгоспів помітна, відчувається в області.



Соціальні проекти лісівників – не лише внесок у розвиток Волині. Це наше розуміння того, якою повинна бути співпраця підприємств галузі із громадами. Переважна частина працівників відомчих підприємств ВОУЛМГ проживають у сільській місцевості і не на словах знають, наскільки важливі дієві соціальні проекти у громадах.



А це лісові дороги, які на вже переважно стали соціальними і нерідко стають єдиним сполученням між віддаленими селами, і в які протягом 1918 року року інвестовано 11 млн 670 тис. грн.



Це 72 автобусні зупинки в екостилі – у кожному районі – ще одна соціальна програма, що триває й досі.



Це постійна увага до громадян і родин, які потребують особливої уваги, надання допомоги військовослужбовцям, співпраця з волонтерами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 325,9 мільйонів гривень – загальна сума річних податків, що сплачені державними лісогосподарськими підприємствами ВОУЛМГ за минулий рік.Зокрема, 132,2 млн грн надійшло до Державного бюджету, 112,5 млн грн – це податки та платежі до місцевих бюджетів; сума єдиного соціального внеску становить 81,2 млн грн. Тобто бюджети районів Волині за 2018 рік отримали від лісівників 112,5 мільйонів гривень.По це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.За 2018 рік прибутково спрацювали всі держлісгоси області.За результатами 2018 року лісгоспи Волині отримали 1 млрд 252 млн 479 тис. грн чистого доходу, що на 285 млн 753 тис. грн більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року (приріст 30%).Традиційно джерелами надходження коштів є:– дохід від реалізації лісопродукції, що за поточний рік становить721 млн 022 тис. грн,– дохід від реалізації продукції переробки – 492 млн 569 тис. грн,– дохід від мисливського господарства – 2 млн 370 тис. грн,– дохід від реалізації іншої лісогосподарської продукції – 18 млн 383 тис. грн,– дохід від реалізації послуг – 18 млн 135 тис. грн.Протягом року вдалося підвищити заробітну плату на 25%. Так, середня заробітна плата лісівників за 2018 рік становить 10 тисяч гривень. Зокрема у ДП «Городоцьке ЛГ» – 13 тис. 491 грн, ДП «Маневицьке ЛГ» – 11 тис. 697 грн, ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» – 11 тис. 922 грн.71 млн грн – обсяг капітальних інвестицій у 2018 році.Сюди увійшли:– 9,4 млн грн інвестовано у модернізацію ДП «Любомльське ЛГ»,– 7 млн грн капітальних інвестицій здійснено державним підприємством Маневицьке ЛГ»,– 7,7 млн грн капітальні інвестиції ДП «Камінь-Каширське ЛГ»,– 5,6 млн грн інвестиції уДП « Старовижівське ЛГ».Підприємствами області загалом придбано та оновлено основних засобів виробництва на суму майже 36,2 млн грн.Лісівники вкотре переконались, що труднощі розвивають.Саме події навколо галузі стали стимулом для роботи над поглибленням переробки деревини. Зменшення відходів, зниження собівартості, розширення асортименту, нові ринки збуту, підвищення конкурентоспроможності – таку мету переслідували лісогосподарські підприємства, оновлюючи обладнання.Кожен, хто був присутній на введенні в експлуатацію нових лісопильних ліній «Skywood», переконалися, що на всіх трьох об’єктах створено комфортні робочі місця.Запуск нового обладнання – це можливість наростити об’єми переробки.Так, за 2018-й перероблено 423 тис. куб. м деревини, що на 39 тис. куб. м більше, ніж за 2017 рік.Обсяг переробки деревини відомчими підприємствами ВОУЛМГ становив 30% від обсягу заготівлі круглого лісу і є найвищим серед відомчих підприємств Держлісагентства України.Разом із цим варто наголосити, що порівняно із попереднім роком, підвищено об’єми переробленої деревини майже в усіх виробничих підрозділах.На кінець року відсоток продукції лісозаготівель у загальній структурі реалізації становить 56%, продукції переробки – 44%. У грошовому еквіваленті це – 704,5 млн грн, отриманих від реалізації лісопродукції проти 536,3 млн грн надходжень від продажу продукції переробки.У зв’язку із зростанням попиту на альтернативні види палива та подорожчанням енергоносіїв було прийнято рішення про збільшення підприємствами випуску тріски технологічної до 5,8 тис. м3 на місяць.Паралельно із розвитком виробництва особлива увага приділялася дотриманню вимог охорони праці. У цей напрямок за рік інвестовано понад 11 млн грн.Більш пильно попрацювали над відбором спецсортиментів та пиловників вищих сортів – маємо показник 80% виходу ділових лісоматеріалів від рубок головного користування і досягли загалом об’ємів 392,3 тис. кбм. по року.Приємно, що робота держлісгоспів помітна, відчувається в області.Соціальні проекти лісівників – не лише внесок у розвиток Волині. Це наше розуміння того, якою повинна бути співпраця підприємств галузі із громадами. Переважна частина працівників відомчих підприємств ВОУЛМГ проживають у сільській місцевості і не на словах знають, наскільки важливі дієві соціальні проекти у громадах.А це лісові дороги, які на вже переважно стали соціальними і нерідко стають єдиним сполученням між віддаленими селами, і в які протягом 1918 року року інвестовано 11 млн 670 тис. грн.Це 72 автобусні зупинки в екостилі – у кожному районі – ще одна соціальна програма, що триває й досі.Це постійна увага до громадян і родин, які потребують особливої уваги, надання допомоги військовослужбовцям, співпраця з волонтерами.

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