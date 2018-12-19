На Волині більшість безробітних мають вищу освіту

На Волині 53% безробітних отримали вищу освіту.Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятості у «Адреналін сіті».За словами, наразі 61% із загальної кількості безробітних – жінки, 39 % - чоловіки. У попередній роки ці показники були 50 на 50%. 36% молоді не має роботи.Окрім того, 53% людей з вищою освітою – безробітні, 27% - із професійно-технічною.«Сьогодні ринок праці потребує технічної спеціальності. Такі люди можуть знайти себе і закріпитися з непоганою заробітною платою – 18-20 тисяч. На жаль, виші перетворилися на комерційні структури, які швидше заробляють на студентах», – відзначив очільник центру зайнятості.