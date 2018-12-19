вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині більшість безробітних мають вищу освіту

На Волині більшість безробітних мають вищу освіту
На Волині 53% безробітних отримали вищу освіту.

Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятості у «Адреналін сіті».

За словами Романа Романюка, наразі 61% із загальної кількості безробітних – жінки, 39 % - чоловіки. У попередній роки ці показники були 50 на 50%. 36% молоді не має роботи.

Окрім того, 53% людей з вищою освітою – безробітні, 27% - із професійно-технічною.

«Сьогодні ринок праці потребує технічної спеціальності. Такі люди можуть знайти себе і закріпитися з непоганою заробітною платою – 18-20 тисяч. На жаль, виші перетворилися на комерційні структури, які швидше заробляють на студентах», – відзначив очільник центру зайнятості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: центр зайнятості, Волинь, Роман Романюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Флористи, перукарі та кухарі: кого на Волині шукають роботодавці
Сьогодні, 11:44
На Волині розшукують чоловіка, який зник місяць тому
Сьогодні, 11:38
На Волині більшість безробітних мають вищу освіту
Сьогодні, 11:33
Наша ціль – у максимально короткий проміжок часу знайти роботу, – керівник волинського центру зайнятості
Сьогодні, 11:32
Шукають тіло пенсіонера, який втопився у луцькому Стиру
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
Волинський центр зайнятості презентував проект «Територія майстерності». ФОТО Волинський центр зайнятості презентував проект «Територія майстерності». ФОТО
19 грудень, 2018, 11:42
У Луцьку обговорили важливість офіційного працевлаштування. ФОТО У Луцьку обговорили важливість офіційного працевлаштування. ФОТО
14 грудень, 2018, 11:16
На Волині центр зайнятості співпрацюватиме з децентралізаторами задля успіху ОТГ На Волині центр зайнятості співпрацюватиме з децентралізаторами задля успіху ОТГ
10 грудень, 2018, 10:06
Повідомили, скільки коштує працевлаштування одного іноземця на Волині Повідомили, скільки коштує працевлаштування одного іноземця на Волині
16 липень, 2018, 10:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Принцеса Діана явилася екстрасенсам, коли ті розплутувати справу на Волині
Сьогодні, 12:19
 0
У луцькій школі №25 робили щеплення вчителям
Сьогодні, 12:03
 0
У Луцьку не можуть знайти медсестер у перинатальний центр
Сьогодні, 12:01
 0
На Волині завдяки рекрутингу працевлаштували майже півтисячі людей
Сьогодні, 11:54
 0
На трасі у Кременчуці знайшли автівку з вбитим бізнесменом
Сьогодні, 11:48
 0
Медіа
відео
1/8