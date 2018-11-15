Резонансна стрілянина на Набережній у Луцьку: двох підозрюваних відпустили додому





Відповідні ухвали суд прийняв щодо кожного з двох підозрюваних.



Так, в обох випадках змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт просив старший слідчий слідчого управління поліції Волині.



Свої клопотання слідчий аргументував тим, що згідно із законодавством тримання під вартою не може застосовуватися до раніше не судимої особи, що обвинувачується або підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання строком до п’яти років. Натомість максимальне покарання, передбачене санкцією частини 1 статті 396 КК України, яку інкримінують підозрюваним, становить три роки позбавлення волі.



Тож суд вирішив задовольнити клопотання в обох випадках та випустити обох підозрюваних з під-варти під домашній арешт до 29 березня включно.



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Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.



У її результаті загинув лучанин,





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