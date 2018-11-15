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Резонансна стрілянина на Набережній у Луцьку: двох підозрюваних відпустили додому

Резонансна стрілянина на Набережній у Луцьку: двох підозрюваних відпустили додому
Днями Луцький міськрайонний суд змінив міру запобіжного заходу із тримання під вартою на домашній арешт для двох ймовірних учасників стрілянини на автомийці у Луцьку. Додому відпустили жителів міст Бровари та Київ.

Відповідні ухвали суд прийняв щодо кожного з двох підозрюваних.

Так, в обох випадках змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт просив старший слідчий слідчого управління поліції Волині.

Свої клопотання слідчий аргументував тим, що згідно із законодавством тримання під вартою не може застосовуватися до раніше не судимої особи, що обвинувачується або підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання строком до п’яти років. Натомість максимальне покарання, передбачене санкцією частини 1 статті 396 КК України, яку інкримінують підозрюваним, становить три роки позбавлення волі.

Тож суд вирішив задовольнити клопотання в обох випадках та випустити обох підозрюваних з під-варти під домашній арешт до 29 березня включно.

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Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.

У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки. Поліція ввела в дію операцію із затримання озброєних злочинців.


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Теги: стрілянина, Луцьк, розшук, Набережна, перестрілка, суд
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