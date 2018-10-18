На Волині чоловік упіймав рибу-велетня
Сьогодні, 18:24
Волинянин Андрій Зубчук упіймав гігантську рибину.
Про улов написали на сторінці "Турійські новини".
За інформацією, рибина заважила 19,6 кілограма.
"І знову Турійщина вражає своїми рибаками! Скільки сил довелось прикласти Андрію Зубчуку , щоб витягнути такого монстра! Як повідомлялося у коментарях на сторінці Facebook Лілії Зубчук вага "рибинки" становить 19,6 кг. Яка ж смакота вийде з цього велетня", - йдеться у дописі.
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Про улов написали на сторінці "Турійські новини".
За інформацією, рибина заважила 19,6 кілограма.
"І знову Турійщина вражає своїми рибаками! Скільки сил довелось прикласти Андрію Зубчуку , щоб витягнути такого монстра! Як повідомлялося у коментарях на сторінці Facebook Лілії Зубчук вага "рибинки" становить 19,6 кг. Яка ж смакота вийде з цього велетня", - йдеться у дописі.
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Коментарі 1
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